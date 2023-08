Introduzione

Nel​ corso dell’estate, le imprese edili ​e i lavoratori all’aperto del Sud-Est e ⁢del Sud-Ovest degli Stati Uniti si sono trovati in prima linea di fronte all’ondata di calore. Le aziende ⁢stanno adottando misure extra per prevenire malattie legate al caldo‍ e completare i lavori ⁢nei tempi previsti.

Protezione⁣ dei lavoratori dal calore

Per DPR Construction, attiva in Florida e in tutto ⁢il ​Sud-Est, la protezione dei lavoratori dal ⁣calore​ è sempre stata parte ⁣integrante del loro business. Quest’anno, ​la comunicazione ai dipendenti sui segni di esaurimento e malattia da ‌calore è iniziata presto, poiché gli indici di calore⁣ nei cantieri ⁣della Florida⁣ hanno‍ raggiunto cifre a tre cifre già a metà giugno e hanno mostrato pochi segni di cedimento.

Prevenzione e‌ gestione ‍del calore

“Una ⁢delle cose che facciamo alla DPR è iniziare ‌a parlarne in primavera.‍ Devi diffondere il messaggio prima che‍ arrivino ​le vere temperature estive. Anche‍ in alcuni dei giorni più freschi della primavera”, ha ‌detto il sovrintendente della DPR, Lance Wafler.

La DPR posizionerà⁣ stazioni‌ d’acqua in tutto il cantiere‌ e fornirà ai lavoratori aree‌ di riposo‍ ombreggiate e ghiaccioli elettrolitici per aiutare a gestire il ⁤calore. Inoltre, la‌ DPR ⁣ha un paramedico pronto a rispondere a ‌qualsiasi‌ problema di⁣ salute. Wafler ha detto che​ sono a​ una chiamata di distanza o sul‌ posto.

Impatto dell’ondata ⁤di calore sulla salute

I medici⁢ stanno segnalando che l’ondata di⁢ calore ⁤mortale negli Stati Uniti sta causando un aumento ‍dei pazienti con colpo di calore e esaurimento da calore in tutto‌ il paese. I lavoratori all’aperto che sanno come gestire le alte temperature stanno ora ⁣arrivando nei centri di pronto⁣ soccorso e negli ospedali quando di solito ‌sono i meno propensi a necessitare di trattamento, secondo i medici intervistati da FOX Weather.

Wafler ha detto che si​ tratta di garantire che i ⁢dipendenti conoscano i segni​ di esaurimento e colpo di calore.

Sfide per ⁣i responsabili dei progetti

Oltre a garantire la sicurezza dei loro lavoratori, i responsabili dei ⁤progetti devono affrontare altre sfide.

Orari di⁣ lavoro flessibili

Le squadre​ possono iniziare a ⁤lavorare prima dell’alba ‍per ⁢evitare le temperature di picco.‍ In‍ Texas settentrionale, ⁢le squadre che lavorano al Methodist​ Celina​ Medical Center hanno⁣ iniziato a versare il calcestruzzo all’1 del ​mattino‌ per ⁣evitare che⁢ il calore interferisse con l’indurimento del calcestruzzo. Un’altra squadra inizia a lavorare alle 4 del‌ mattino, ⁢secondo quanto riportato da FOX 4 Dallas-Fort Worth.

Il Texas è⁢ stato⁤ una‌ delle prime vittime dell’ondata di‌ calore ​storica,​ con ripetuti avvisi di ​calore eccessivo da⁢ metà giugno in temperature ‍soffocanti.

Adattamento ‍alle condizioni climatiche

Wafler ha detto che versare il calcestruzzo durante la notte e finire il ‌calcestruzzo⁢ alla luce del giorno è uno standard del settore a‌ causa del modo in‌ cui il calcestruzzo si indurisce.

“È una reazione​ chimica,⁣ e genera calore.⁣ Quindi, quando la temperatura ambiente⁢ nell’aria è più calda, quel processo ‍reagirà più velocemente, e ci sono momenti in cui ​non ​saremo in grado di svolgere⁣ il nostro lavoro se reagisce troppo velocemente”, ha detto Wafler. “Ecco perché ‍cerchiamo⁢ di farlo più⁢ presto possibile‍ la mattina quando fa più fresco, e poi ci sono cose che si possono fare da un⁤ punto di vista della miscela per⁤ rallentare quella reazione.”

Sfide aggiuntive

Ci sono ulteriori‌ sfide con il ​lavoro prima dell’alba, tra cui assicurarsi che‌ ci sia abbastanza illuminazione e⁢ gestire orari di inizio⁤ diversi⁣ per altri ‍appaltatori.

Il⁢ mondo ha visto⁤ il suo ⁤giugno ‌più caldo, ‍e​ luglio è probabilmente​ il mese più caldo mai registrato.

I cantieri nell’ondata di calore e⁣ nel ‍Sud-Est sono alcuni dei cantieri più dipendenti dal tempo. ​Un turno⁣ serale in Florida‍ non è un’opzione⁣ a causa dei temporali pomeridiani ‍e serali.

Wafler ha detto che i turni anticipati non‍ sono un concetto nuovo nel​ settore delle costruzioni, ma ora ⁢sta ​diventando “più⁢ una⁣ questione di quando lo ⁢faremo piuttosto che se lo faremo”.