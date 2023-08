L’uragano Idalia, previsto ⁣per colpire la costa ‍del Golfo⁤ della ​Florida, potrebbe portare con sé un‍ doppio colpo⁣ a causa dell’alta marea e della luna piena. Gary Mitchum, un oceanografo fisico dell’Università del Sud della ⁤Florida, ha⁢ studiato le proiezioni dell’innalzamento del livello del⁤ mare e il rischio‌ di inondazioni, compresa la tempesta di marea.

Il ruolo delle maree nelle inondazioni

Il contributo della luna piena

Secondo Mitchum, le alte maree possono ‌influenzare l’impatto delle inondazioni ⁣causate dalle tempeste tropicali come l’uragano Idalia. Durante​ la luna piena, il sole, la luna e la terra si allineano,​ causando le maree più ‍alte. “Quando ‍abbiamo una ​luna piena, ciò significa che il⁣ sole e la ⁣luna e la⁢ terra sono tutti allineati. Quindi ottieni le maree più alte perché la marea del sole e la marea‌ della luna si sommano”, ha spiegato Mitchum.

Le previsioni per l’uragano Idalia

Il National Hurricane Center ⁢ha emesso avvisi di tempesta di marea dalla Big ⁢Bend della ⁣Florida alla baia di Tampa. Si prevede che l’impatto ​massimo della tempesta di marea di⁤ Idalia avverrà mercoledì mattina lungo la costa del Golfo. St. Petersburg dovrebbe ‍vedere una tempesta ⁣di marea di 0,6-0,9 metri da​ Idalia. Con l’alta​ marea, questo ‌potrebbe aumentare di 0,6 metri.

Impatti senza precedenti ⁢previsti

La traiettoria⁤ dell’uragano

Man mano che il cono di incertezza diventa più certo, ‌si prevede che‍ l’uragano Idalia‌ colpirà da qualche parte lungo la Big Bend della Florida. ‍Secondo il National Weather Service di Tallahassee, un uragano di categoria ⁣3 non è mai entrato nella baia di Apalachee nella storia⁣ registrata.

Le previsioni ⁢di inondazione

Le‍ previsioni del‌ NHC per​ Idalia includono‍ una tempesta di marea di oltre 2,7 metri sopra il terreno per aree tra cui Keaton ‍Beach, Steinhatchee e Swanee. Le autorità hanno ordinato evacuazioni in almeno 23 contee della⁣ Florida a causa della minaccia di una tempesta di marea potenzialmente letale, ‍tra cui le contee di Taylor, Dixie, Levy e Leon nella Big Bend.​ “Se fossi‌ in quella zona, non ci sarei”, ha affermato Mitchum.

Conclusione

In sintesi,⁣ l’uragano Idalia, previsto​ per colpire la costa del Golfo della Florida, potrebbe portare ⁤con sé un doppio colpo a ‌causa dell’alta marea e della luna piena. Le previsioni​ attuali indicano che l’uragano ⁤potrebbe causare una tempesta di marea di⁣ oltre 2,7 metri in alcune‌ aree,‌ con evacuazioni già ordinate in ​diverse contee.