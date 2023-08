La pittoresca città portuale di ⁢Santa Rosalia sommersa dall’acqua

Le strade trasformate in fiumi di⁣ fango

Il 20 agosto ‌2023, la tranquilla​ città portuale di Santa Rosalia, situata nella⁤ parte occidentale del Messico, è stata trasformata in un ⁤fiume di fango marrone a ⁢causa delle piogge torrenziali portate dalla tempesta tropicale Hilary. ⁣Il video, registrato da‌ Yordy Meza, mostra le strade‌ della città, normalmente animate, trasformate in rapide‍ tumultuose. Sono caduti 250 mm di pioggia in 12 ore solo domenica.

Le immagini catturate⁢ mostrano la città, situata nello stato di Baja California Sur, completamente sommersa‌ dalle inondazioni. ‌Il giorno successivo all’inondazione, le strade di Santa Rosalia erano ricoperte di⁣ fango e detriti.

Sforzi​ di soccorso e pulizia

Subito dopo ‌la‍ tempesta, sono⁢ iniziati gli sforzi ⁤di soccorso e pulizia. Le ⁤immagini mostrano funzionari locali e⁣ la​ Guardia Nazionale del Messico impegnati nelle operazioni di recupero sia‍ in‌ Baja California Sur che⁢ nella Baja California a nord.

Le inondazioni causate dalla tempesta ‌tropicale Hilary sono state letali

Una vittima a ⁤causa delle inondazioni

Le inondazioni lampo causate ⁤dalla ‍tempesta tropicale Hilary hanno avuto conseguenze mortali. Le alluvioni hanno causato la morte di un individuo, la cui ‌famiglia è stata trascinata‌ in mare mentre attraversava un torrente nello stato di Baja California Sur, ‌come ha riferito il Governatore di Baja California Sur.

Conclusione

In sintesi, la tempesta tropicale Hilary‌ ha causato devastanti inondazioni nella ⁢città portuale di Santa Rosalia, in Messico,⁢ trasformando le⁣ strade in fiumi di fango ‍e causando almeno una vittima. ⁣Gli sforzi di soccorso e pulizia sono⁣ in corso, con la Guardia Nazionale del ⁢Messico e i funzionari locali impegnati​ nelle‌ operazioni di recupero.