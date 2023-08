La tempesta tropicale Hilary sta portando forti piogge e raffiche di vento nel Sud della California e nel Sudovest, con possibili esiti catastrofici come allagamenti, flussi di detriti e danni causati dal vento che potrebbero durare fino a lunedì.

Posizione attuale di Hilary

Attualmente, Hilary si trova a più di 300 km a sud-sudest di San Diego e si sta muovendo in direzione nord-nordovest. Le piogge provenienti da Hilary stanno dirigendosi verso il nord, da alcune parti della California fino all’Idaho.

Impatti pregressi e avvisi

Sabato, la tempesta ha causato gravi inondazioni nella Penisola di Bassa California, in Messico. È importante sottolineare che ciò non ridurrà la gravità degli impatti previsti a causa delle forti piogge. Il Centro Nazionale per gli Uragani ha messo in guardia domenica mattina dicendo: “L’eventuale quantità di pioggia storicamente rilevante potrebbe causare inondazioni flash, urbane e di arroyo, compresi frane, colate di fango e flussi di detriti. Si prevedono impatti da pericolosi a localmente catastrofici fino a lunedì mattina”.

Avvertenze e possibili effetti

Sono stati emessi avvisi di tempesta tropicale, avvisi di vento forte e allerta alluvione per parti del Sud della California, compresi i conti di Los Angeles, Orange e San Diego, nonché alcune zone dei conti di Riverside, San Bernardino e Ventura. Queste aree potrebbero sperimentare venti sostenuti da 45 a 70 km/h, con raffiche fino a 95 km/h. È la prima volta che il Centro Nazionale per gli Uragani e il Servizio Meteorologico Nazionale emettono un tale avviso per il Sud della California.

Ulteriori rischi e precedenti storici

Alcune aree potrebbero vedere più round di forti acquazzoni che possono scaricare mezzo pollice o più di pioggia in un’ora, portando ad allagamenti di corsi d’acqua normalmente asciutti. Le frane e le colate di fango sono probabili in alcune zone, soprattutto dove si verificano piogge almeno moderate su aree recentemente colpite da incendi. Se Hilary dovesse essere ancora classificata come tempesta tropicale sopra la California, sarebbe la prima volta in quasi 26 anni, da quando l’ex uragano Nora ha attraversato vicino al fiume Colorado in California come tempesta tropicale nel settembre 1997.

Le tempeste come Hilary, pur essendo fenomeni rari, hanno effetti significativi e a lungo termine sulle comunità colpite. La preparazione e la consapevolezza sono essenziali per ridurre al minimo gli impatti e garantire la sicurezza delle persone.