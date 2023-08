Effetti della tempesta tropicale Harold

Piogge e inondazioni

Piogge di diversi‌ centimetri ⁤potrebbero causare‌ qualche inondazione locale, ​anche se la pioggia è ben accetta se non arriva ⁤tutta in una volta. Il⁣ terreno extra-secco assorbirà piuttosto bene‍ la pioggia, tranne nelle precipitazioni‍ super-pesanti. È probabile che ‍si verifichino delle inondazioni improvvise nelle montagne messicane‌ appena ‌a sud del ⁣confine. ​Lì è prevista una pioggia fino a 25 centimetri. Houston e Austin perderanno la maggior parte della ​pioggia. San ⁤Antonio ne riceverà un po’, soprattutto a sud della città.

Prospettive ⁢future

Harold si sposterà⁣ nell’entroterra ⁤e si esaurirà entro domani, e​ purtroppo il tempo caldo e‍ secco tornerà. Nel frattempo, nei Caraibi, la tempesta tropicale Franklin sta vagando, lottando ​sotto ‍venti superiori ostili. Si prevede che l’ambiente ​diventerà un po’ ⁤più favorevole al rafforzamento ⁤mentre la tempesta si sposta a nord verso la Repubblica Dominicana e Haiti oggi e domani.

Effetti della tempesta​ tropicale Franklin

Piogge torrenziali e inondazioni

Si pensa che ‌attraverserà l’isola‌ montuosa come una tempesta tropicale, ma porterà con sé una ⁢grande quantità di umidità ​tropicale. L’umidità che interagisce con le⁤ montagne⁣ causerà piogge torrenziali ⁣potenzialmente letali. Frane e inondazioni improvvise sono probabili in Haiti⁢ e nella Repubblica Dominicana. In generale, si prevede una pioggia da ⁢12 a 25 centimetri‌ con alcuni luoghi che ricevono 38 centimetri in Haiti e‍ nella Repubblica Dominicana. Sul lato sud di Porto Rico, la ⁤previsione è di un ulteriore 2,5 ⁢a ⁢7,6‍ centimetri ⁤con 15 centimetri in ‍alcune località.

Previsioni⁢ future

Tutto ciò che riguarda la previsione per Franklin è ⁢altamente incerto, specialmente ciò che accade dopo che si trova nell’Atlantico a nord delle isole⁣ giovedì. Le correnti di guida saranno molto deboli, e il percorso che‌ la tempesta prenderà è legato a quanto sarà forte ‌dopo aver superato le alte montagne. Ci sono troppe⁢ variabili per stabilire esattamente cosa succederà, ma il consenso delle previsioni al computer‍ è ​che‌ la⁢ tempesta si riprenderà eventualmente, si rafforzerà in un uragano e si muoverà generalmente a nord. La previsione‍ del National Hurricane⁤ Center riflette questa idea.

Conclusione

Nonostante l’esplosione ⁢di tempeste nominate negli ⁤ultimi giorni,⁢ l’Atlantico tropicale continua ad essere generalmente ostile alle tempeste che diventano molto forti.⁣ Ci vuole solo una tempesta che trovi un ​tratto⁣ di atmosfera favorevole allo sviluppo per una settimana per rovinare la ⁢stagione,‌ ovviamente.⁤ Ma‌ per ora, le cose sembrano⁢ buone​ anche con l’acqua dell’oceano ⁢extra-calda.