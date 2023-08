Il ⁣martedì, il⁣ centro di circolazione di Franklin era così scombinato che era difficile determinare se il sistema rispettasse effettivamente la definizione di tempesta tropicale. ‌Tuttavia, ⁤sta trasportando molta umidità tropicale, che trascinerà sopra le​ montagne.

Aggiornamento sulla tempesta⁣ tropicale‍ Franklin

La tempesta tropicale Franklin ha preso velocità durante‍ la notte ed è in transito sull’isola di Hispaniola, vicino al⁤ confine tra la Repubblica Dominicana e Haiti. I venti‌ non sono molto forti, ma esisteranno condizioni pericolose vicino​ alle montagne a causa dell’interazione dell’umidità tropicale e delle alte altitudini.

Previsioni sulla tempesta tropicale Franklin

Le previsioni‌ indicano fino a ⁣38 centimetri di pioggia in alcuni punti della Repubblica ​Dominicana, con localmente forse 10 centimetri a⁢ Puerto Rico ⁣ai ⁣margini della tempesta. Supponendo che Franklin sopravviva al​ viaggio attraverso le ⁢montagne che frantumano le tempeste di⁤ Hispaniola,⁢ il modello‍ atmosferico⁢ dovrebbe ​diventare più favorevole al rafforzamento ‍sull’Atlantico aperto a nord delle ⁣isole dei Caraibi. Il National Hurricane Center prevede che il sistema si muova in un percorso⁣ a zigzag per alcuni giorni senza impatto sulla terraferma.

Il percorso a lungo termine della tempesta⁣ tropicale Franklin

Le previsioni a lungo termine mostrano ⁤Franklin ‍che si muove verso nord. ⁢Secondo l’attuale programma, sarà nelle vicinanze⁣ delle Bermuda​ all’inizio‍ della prossima settimana – possibilmente come uragano. Tutti lì dovrebbero rimanere informati.

Aggiornamenti su altre ⁤tempeste ​tropicali

Ciò che resta della tempesta ‌tropicale Harold è solo un’area di pioggia sul ​Texas occidentale. Si‍ sta dirigendo‌ verso il New Mexico e l’Arizona.

Il ritorno della tempesta tropicale Emily

Nell’Atlantico orientale, ⁢i‌ resti della tempesta tropicale Emily stanno ⁤cercando di fare un ritorno. Il National Hurricane Center dà al disturbo un’alta probabilità di ri-svilupparsi in una depressione tropicale o di nuovo in una tempesta tropicale. Manterrebbe il nome Emily poiché c’è stato‌ un disturbo tracciabile per ⁣tutto il tempo.

La minaccia potenziale dell’uragano⁢ Franklin

L’altro disturbo nell’Atlantico, ⁢ufficialmente ⁣chiamato Invest #92L, ha ancora una leggera‍ possibilità di sviluppo, ma la sua finestra si sta chiudendo.⁢ L’unica ⁢minaccia per ora sembra essere l’uragano potenziale Franklin.