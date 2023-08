Il Tropicale Storm “Calvin” si è formato il 12 luglio 2023, come terza tempesta nominata⁢ della stagione​ degli uragani del ‍Pacifico ‍2023. Il sistema sta‍ ora passando a sud‌ della Grande Isola, Hawaii, indebolendosi, ma⁢ portando ancora piogge pesanti ed eccessive, surf pericoloso nelle aree esposte e venti forti.

Dettagli sulla tempesta

Posizione e movimento

Calvin ha quasi completato il suo passaggio a sud della Contea di Hawaii. Si ​prevedono periodi di allagamenti improvvisi, surf pericoloso e venti dannosi, ha detto il NHC. Il sistema continuerà a indebolirsi ‍mentre si muove ​verso ovest a sud delle altre isole hawaiiane oggi e stanotte, ⁢portando il potenziale per alcuni impatti periferici.

Alle ‌15:00⁤ UTC​ del 19 luglio 2023, il centro della tempesta tropicale “Calvin”⁣ si trovava ⁢a 175 km a sud-ovest di Hilo e⁤ a 405⁣ km a⁣ sud-sud-est di Honolulu,‍ Hawaii. ⁣La pressione centrale minima di Calvin al momento era ‍di 1 006 hPa.

Il sistema aveva venti massimi sostenuti di 75 km/h​ e si muoveva ⁤verso ovest a 31 km/h. Si ‌prevede che questo movimento generale continui fino a giovedì 20 luglio.

Avvertimenti e misure di ​sicurezza

Un‍ avviso di tempesta ‌tropicale è stato in vigore per la Contea di Hawaii‍ dal 17 luglio. Il National Hurricane Center (NHC) consiglia agli interessati altrove ⁤nelle Hawaii ‍di monitorare i progressi di ⁣Calvin.

“Sebbene il centro di Calvin stia passando a sud‍ della ​Grande Isola, gran parte dell’isola ‍rimane nel raggio di 34 kt (63⁤ km/h), e ‍si stanno verificando impatti da venti forti, forti piogge e mareggiate”, ha⁣ detto il previsore⁤ del NHC Powel alle 15:00⁤ UTC del ‍19 luglio (05:00 ⁤HST).

“Le previsioni⁣ prevedono che Calvin ‍termini il suo passaggio a sud della Grande Isola questa mattina,‌ poi continui a muoversi verso ovest lontano​ dalla catena principale ‍delle isole⁤ come una tempesta tropicale ⁤in indebolimento. Si prevede che ⁣lo ⁢shear verticale‍ che colpisce‍ il ciclone tropicale sarà moderato oggi, poi forte stanotte. Il ‌forte shear dovrebbe portare a un indebolimento allo stato di⁤ bassa pressione post-tropicale/remnant entro ‍la tarda notte di giovedì”.

Chiusure e misure di‍ emergenza

Il 18 luglio, il governatore Josh Green delle‍ Hawaii ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle ⁣condizioni in escalation,​ e una squadra ​della Federal Emergency Management Agency ⁤(FEMA) è‍ stata inviata‍ nello stato per ⁣aiutare con le misure precauzionali.

Dal pomeriggio del 18 luglio, tutti i parchi⁢ statali sulla‌ Grande Isola, compresa la maggior⁣ parte del Parco Nazionale ⁢dei Vulcani delle Hawaii, sono stati chiusi.⁣ Anche le ‌scuole pubbliche in tutto lo‍ stato sono state chiuse ‌per l’intera giornata‌ del‌ 19 luglio.

In risposta⁣ all’emergenza, Hawaiian Airlines ha offerto ai suoi passeggeri di riprogrammare⁤ i voli tra Hilo e Kona previsti per il 19 ⁤e 20 luglio ‍senza alcun costo aggiuntivo. ‍Per ospitare⁣ residenti e turisti, otto rifugi di⁢ emergenza sono stati istituiti in ⁣tutta la contea a partire dal ‍18 luglio.

Avvertimenti ‍di alluvioni ‍improvvise

È stato emesso un⁤ avviso di alluvione improvvisa fino alle 19:15 UTC (09:15 a.m. HST mercoledì 19 ‌luglio) per la⁢ Grande Isola con piogge pesanti che ‍cadono sul distretto​ di Ka ‘u, ha detto l’Hawaii EMA. La ‌Wood Valley Road è chiusa ​per ​allagamenti, e ​anche la Hawaii Belt Road vicino ‌a Punaluu​ potrebbe allagarsi, ha aggiunto l’agenzia.

Il National Weather Service ha segnalato totali di pioggia di tre ‍ore fino a 50 mm⁢ in alcuni luoghi.

Il sindaco dell’Isola di Hawaii, ⁣Mitch‍ Roth, sta esortando le persone a stare fuori dalle strade se possibile.

“Questo potrebbe non essere un vero e proprio uragano, ‌ma si sta avvicinando abbastanza alla nostra ⁢isola da preoccuparci per le‌ inondazioni e altre cose”, ha detto.

In sintesi,‌ la tempesta tropicale “Calvin” ha colpito le Hawaii, causando ‌forti piogge, venti forti e mareggiate. Nonostante l’indebolimento del sistema, le autorità⁤ locali ⁣hanno ‍preso misure precauzionali per garantire la sicurezza dei⁢ residenti e dei ‌turisti.