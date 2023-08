La tempesta Rea‍ ha‍ raggiunto‍ il Nord Italia, ⁤portando con sé⁤ piogge torrenziali e venti ​forti ⁢che hanno‍ causato allagamenti e frane in diverse località. Tuttavia, la ​tempesta​ non si fermerà ‌qui, ma continuerà a colpire‌ le regioni del Nord, estendendosi anche a‍ quelle del Centro-Sud, nei prossimi giorni. Nonostante la previsione⁢ di allerta rossa e arancione in Lombardia, allerta ‌arancione in Veneto e⁤ Friuli ‍Venezia ‌Giulia‍ e allerta gialla in altre 11 regioni, la Protezione⁢ Civile ha ‌deciso di non emettere l’allerta ‍meteo nazionale.

Dettagli dei ⁤bollettini ⁤meteo della Protezione Civile

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale ⁤per il 29 agosto 2023

Le precipitazioni saranno sparse o diffuse, con rovesci ⁤o temporali,⁤ su​ Veneto⁤ centro-meridionale, Friuli ‌Venezia⁢ Giulia meridionale, Lombardia‍ orientale, Emilia-Romagna centro-orientale, Toscana, ‌Umbria, Marche settentrionali e⁣ occidentali e Lazio settentrionale ed orientale.​ I quantitativi cumulati saranno da ​moderati a puntualmente elevati ⁢su Veneto, Toscana meridionale e relativi arcipelaghi.

Altre precipitazioni, ‍sparse e con rovesci o temporali, sono previste ‍su settori orientali e meridionali​ del Piemonte, ‍Liguria, ‌resto di Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, resto del Centro peninsulare, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia⁣ meridionale, Sicilia centro-settentrionale‌ e Sardegna⁤ occidentale, con quantitativi cumulati ⁤da deboli a localmente moderati.

Non sono previsti fenomeni significativi‌ per quanto riguarda la ​visibilità. ‍Le temperature ⁣subiranno una ulteriore sensibile diminuzione su⁣ Emilia-Romagna e Centro-Sud. I ⁣venti saranno di burrasca o burrasca forte nord-occidentali sulla Sardegna; forti sud-occidentali sulle regioni ⁤centro-meridionali, ⁢con rinforzi fino a burrasca su settori ⁢tirrenici e appenninici; forti occidentali sulla Sicilia; localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Il Mare e il Canale di Sardegna ⁤e il Tirreno centro-meridionale saranno agitati, fino a molto agitati i bacini⁣ prospicienti le Bocche di Bonifacio. ⁤Localmente molto mossi ⁤i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 agosto 2023

Le​ precipitazioni ​saranno⁤ sparse, con rovesci o temporali, su Veneto, Trentino,​ Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna centro-orientale ed Appennino emiliano, Liguria, regioni centrali peninsulari, Campania, settori tirrenici di Basilicata e ⁣Calabria e sulla ⁢Sicilia ​occidentale, con ⁤quantitativi⁢ cumulati da deboli a moderati, specie sul versante Adriatico​ di Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Non sono previsti ‍fenomeni ‍significativi per quanto riguarda la visibilità. Le temperature non subiranno variazioni di ⁢rilievo. I venti saranno localmente forti dai quadranti occidentali al Centro-Sud, con⁢ residui rinforzi ⁣di burrasca ‍sulla Sardegna; ⁤localmente forti‌ nord-orientali sull’alto Adriatico.

I bacini centro-meridionali⁤ saranno​ molto mossi, fino a localmente⁢ agitati i mari ⁣prospicienti le Bocche di Bonifacio; localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale; tutti con moto ondoso ⁣in graduale calo.