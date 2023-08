Introduzione

Il Met Éireann ha identificato la tempesta Betty come un sistema di bassa pressione che ​sta anche innescando gli ⁣avvisi del Met Office.

La tempesta Betty e i⁢ suoi effetti

La tempesta Betty, che​ avrà impatti maggiori sulla Repubblica d’Irlanda, si sposterà dal sud dell’Irlanda‌ verso il nord tra venerdì e sabato. Porterà alcuni effetti nelle aree occidentali del Regno Unito ​in particolare, con⁢ venti ⁢forti e piogge intense probabili ⁢per molti.

Avvisi Met Office

Un avviso giallo del Met Office per il vento copre⁤ le aree‌ costiere del Galles occidentale, dell’Irlanda del Nord ​orientale ⁢e parti del nord-ovest dell’Inghilterra e del ‍sud-ovest ​della Scozia. Sono stati emessi anche ​avvisi di pioggia ‌da venerdì ‍sera a sabato per l’Irlanda del ⁢Nord e parti della Scozia.

Dichiarazioni del capo meteorologo

Il capo meteorologo ​del Met Office, Jason Kelly, ha dichiarato: ‍”Venerdì e sabato vedranno condizioni ​insolitamente umide e ventose⁢ per gran parte del Regno Unito. Mentre ⁣la ​tempesta Betty avrà impatti maggiori in Irlanda, le coste esposte dell’Irlanda del ​Regno Unito ⁤potrebbero vedere raffiche‍ superiori a 112 km/h, con⁣ circa ⁢80⁣ km/h ⁤più diffusamente.

Precedenti e precauzioni

Betty è la seconda tempesta nominata ‍dal gruppo di denominazione delle tempeste di Met Éireann, ⁢Met Office e KNMI dopo la tempesta Antoni all’inizio di agosto. ‌Questa è la seconda volta dal 2015, anno in ​cui è stata introdotta la denominazione delle tempeste, che due tempeste vengono nominate in ⁤agosto, dopo⁢ Ellen⁢ e Francis ‍nell’agosto 2020.

Consigli per la sicurezza

Le persone che vivono o ‍lavorano sulla costa⁤ dovrebbero⁤ prestare particolare attenzione ‌durante il tempo ventoso ‌e tempestoso. Per mantenere voi e gli⁢ altri al sicuro, controllate le previsioni e‌ le maree nella vostra zona locale qui.

Temporali in altre aree

Venerdì e sabato vedranno anche lo sviluppo di temporali nelle aree meridionali e orientali dell’Inghilterra.⁣ Sono stati⁣ emessi avvisi ‌successivi ⁤con la possibilità di alcuni temporali di impatto per alcuni⁤ tra venerdì e​ sabato.

Previsioni future

Sabato vedrà i resti della tempesta Betty spostarsi a nord e lasciare ‍dietro ⁤di sé alcune⁣ docce nelle aree⁢ occidentali⁢ del Regno Unito, sebbene​ la ​Scozia occidentale⁣ continuerà ⁣a mantenere una pioggia più persistente ⁢durante il⁤ giorno.

Previsioni per la prossima settimana

La⁢ previsione per domenica e⁤ la prossima settimana prevede sole e docce come tema⁢ principale, con un regime meteorologico occidentale per il Regno Unito. Le aree settentrionali e occidentali⁣ vedranno le docce più frequenti all’inizio della prossima settimana, mentre più ⁣a sud e a est⁢ ci saranno meno ⁣docce e più sole,⁢ e a volte si‍ avvertirà anche un clima caldo.

Conclusione

In sintesi, la tempesta Betty sta portando condizioni meteorologiche avverse in molte parti del Regno ⁣Unito e dell’Irlanda,‍ con avvisi di​ vento e‌ pioggia emessi dal Met Office. ‍Si consiglia ‌alle persone di ⁣prestare attenzione e⁣ di‌ rimanere ‌aggiornate sulle previsioni meteorologiche locali.