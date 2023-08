Il ⁢clima​ tropicale⁤ e le sue incertezze: un’analisi del 2023

Introduzione

Aggiornato lunedì alle 10:00. Ricordando l’iperattività ⁢di settembre ⁣della scorsa stagione, è difficile ricordare che agosto è‍ stato tranquillo. Stranamente tranquillo. Una combinazione di polvere sahariana e aria⁢ secca proveniente dal nord ha impedito alle perturbazioni che si ‌muovevano dall’Africa di svilupparsi nell’Atlantico tropicale. Poi, il⁤ 1° settembre,⁤ i‍ tipici ​meccanismi⁣ atmosferici che ‍alimentano i tropici si ⁣sono attivati con forza.

Stagione degli uragani 2022

Nessuna tempesta‍ si è formata dal 3 luglio al 31 agosto. Questo non accadeva da prima della ‌Seconda Guerra Mondiale.⁣ Poi, quattro uragani e due tempeste tropicali sono stati nominati a settembre, tra cui, ovviamente, ​gli uragani Fiona e ⁣Ian. Le terre emerse vicino‍ a Puerto Rico e Fort Myers sono state colpite ⁤a distanza di 10​ giorni.

Confronto con l’attuale stagione

Paragonare​ quest’anno ⁤al precedente è tentante, dato che sembra che siamo nuovamente in una fase di stallo. C’è una somiglianza nella‌ vasta polvere⁣ e aria secca sull’oceano tropicale, ma i modelli macroclimatici e oceanici sono ⁣molto diversi.

Previsioni e incertezze

Effetti di El Niño e ⁢dell’Atlantico orientale

La combinazione di una lingua d’acqua calda in via ⁢di sviluppo nell’equatore del Pacifico a sud delle Hawaii – il fenomeno chiamato El​ Niño -‍ e la ⁣distribuzione altamente ⁣insolita ‍di acqua super-calda nell’Atlantico⁣ orientale è senza precedenti. Come queste due piscine di oceano ad alta temperatura interagiranno è difficile da prevedere.

Previsioni per la ⁤stagione

Le⁢ previsioni di una⁤ varietà di università,⁣ agenzie e gruppi di previsione di tutto il mondo variano da una ⁤stagione con un’attività ​più o meno media a una ​che potrebbe essere una delle ‌più ​intense registrate. L’intervallo riflette l’incertezza⁤ intrinseca nella combinazione unica​ di profili di ‍temperatura oceanica.

Il gruppo di previsione stagionale dell’Università del Colorado ha‍ emesso⁤ la sua previsione finale dell’anno la scorsa settimana, prevedendo un totale di 18 tempeste nominate, nove delle quali ‍uragani, quattro ⁢di categoria 3 o superiore. Per dare una prospettiva, ciò significa che il resto della stagione‍ sarebbe leggermente sopra la media.

Conclusione

Le incertezze climatiche del 2023 pongono molte domande. L’El⁣ Niño in via di sviluppo nel Pacifico sembra destinato a rientrare nella categoria moderata⁣ o forte⁣ quando raggiungerà il picco quest’anno, un processo normale e​ previsto. La massa ⁢di acqua super-calda nell’Atlantico orientale non è normale. E le temperature dell’acqua medie su tutto il pianeta sono a livelli ⁤record. Queste domande e‍ molte altre richiederanno molte analisi e discussioni ⁣da parte ​della comunità⁣ scientifica nei prossimi anni.