Introduzione

La storica siccità che si è intensificata a causa dei modelli meteorologici generati dal fenomeno El Niño del 2023 ha costretto l’Autorità del Canale di Panama a incrementare le restrizioni sulle navi che attraversano ​la via d’acqua lunga quasi 80 chilometri.

Restrizioni e conseguenze

Secondo gli operatori, solo 32 navi al giorno possono attraversare il canale, rispetto a una ⁢media di⁣ 36 durante le normali operazioni estive. Queste restrizioni hanno portato a ingorghi di decine di navi che attendono settimane per compiere il viaggio di otto-dieci ore, sia nell’est del Pacifico che nel sud dei Caraibi.

Le cause delle lunghe attese

“Abbiamo avuto lunghe file di navi in passato. Eventi⁣ globali come la variabilità climatica di quest’anno, la nebbia stagionale nel taglio di Culebra, le interruzioni programmate⁢ per manutenzione e l’alta stagione‌ sono le cause usuali per‍ l’aumento dei tempi di attesa. Nonostante​ le attuali limitazioni e le misure adottate, la domanda rimane alta, da⁢ qui l’aumento dei ‌tempi di attesa”, ha dichiarato l’Autorità del Canale di Panama in una dichiarazione.

Impatto ​sul commercio globale

L’aumento dei​ ritardi arriva in un momento in⁢ cui gli Stati Uniti e il mondo affrontano una diminuzione delle scorte di benzina e un aumento dei ⁣prezzi al consumo⁣ in vista della stagione delle spese natalizie. Un’analisi dei ⁣dati dell’agenzia ha ‌mostrato⁢ che più del 70% del carico che passa attraverso il Canale di Panama è diretto o parte dagli Stati Uniti. Molte navi che partono dall’Asia e dalla costa occidentale‌ degli Stati Uniti navigano attraverso il canale per raggiungere destinazioni lungo la costa orientale e l’Europa.

Comunicazione e previsioni

“La comunicazione è un pilastro fondamentale del nostro rapporto con i clienti. Considerando le circostanze mutevoli, manteniamo ⁤una linea⁣ di comunicazione aperta per tenere i nostri clienti informati​ sulla disponibilità dei posti di prenotazione. Attraverso aggiornamenti regolari,‌ un dialogo trasparente e una stretta collaborazione con le compagnie di navigazione e gli stakeholder, ci impegniamo a gestire le aspettative e a fornire informazioni in tempo reale che consentano ai nostri clienti di prendere decisioni informate”, ha dichiarato Ricaurte Vasquez Morales, l’amministratore del Canale di Panama, in una dichiarazione.

Effetti del fenomeno El Niño

Di solito, sotto un modello di El Niño, grandi parti dell’America Centrale e ‍del Sud vedono una riduzione delle precipitazioni poiché l’aria secca si deposita sulla regione. Finora, non ci sono indicazioni su quando l’attuale evento El Niño finirà, e ‌i modelli climatici mostrano il ciclo che dura fino al 2024.

Previsioni future

La NOAA⁤ ha precedentemente annunciato che c’è una probabilità superiore al⁤ 95% che l’El Niño ⁢durerà⁢ fino a febbraio, e le probabilità che il modello meteorologico sia ancora presente nella primavera del 2024 sono state stimate essere superiori all’80%. L’ultimo evento significativo di​ El Niño del 2014-2016 è durato circa un ⁣anno e mezzo prima che​ le temperature dell’acqua nell’est del Pacifico scendessero sotto ‌le soglie e entrassero in uno⁤ stato neutro.

Conclusione

In sintesi, la siccità storica ⁢causata dal fenomeno El Niño del 2023 ha ⁤portato a restrizioni significative nel transito delle navi attraverso⁤ il Canale ⁢di Panama, causando ritardi e ingorghi. Questo ha avuto un impatto sul commercio globale, in particolare per gli Stati⁤ Uniti. Nonostante le difficoltà, l’Autorità del Canale di Panama si impegna a mantenere una comunicazione aperta e trasparente con ​i suoi clienti. Le previsioni indicano che l’attuale evento El Niño potrebbe durare fino al 2024.