Il Parco Nazionale Death Valley, noto per il suo estremo clima caldo e paesaggio arido, sta per affrontare una trasformazione spettacolare a causa dell’uragano Hilary. Un luogo che normalmente risente di temperature proibitive e piogge quasi inesistenti potrebbe trasformarsi in un’oasi d’acqua in seguito agli effetti dell’uragano.

Clima della Valle

Situata in California, a sud-est della maestosa catena montuosa della Sierra Nevada, la Valle della Morte si trova al di sotto del livello del mare. Questa particolare posizione geografica, combinata con l’ombra pluviometrica delle montagne circostanti, rende il parco un deserto torrido, in cui le temperature in estate possono facilmente raggiungere i 49°C (120 gradi Fahrenheit).

Passaggio di Hilar

Il meteorologo senior di AccuWeather, Adam Douty, ha sottolineato che la Valle della Morte potrebbe ricevere da 5,08 a 10,16 cm (2-4 pollici) di pioggia a causa di Hilary. Per mettere le cose in prospettiva, il parco riceve in media solo circa 2,39 cm (0,94 pollice) di pioggia annua, una quantità significativamente inferiore alla previsione. Queste piogge torrenziali hanno il potenziale di rivoluzionare il paesaggio del parco, come accaduto in passato.

Eventi Climatici Storici nella Valle

Nel marzo del 2019, intense piogge primaverili hanno trasformato il deserto in un lago esteso per quasi 16 km (10 miglia). Nel 2015, un evento simile si verificò quando 3,3 cm (1,3 pollici) di pioggia hanno creato un lago temporaneo, profondo abbastanza da permettere ai kayakisti di esplorare il parco navigando. Nonostante queste testimonianze, la formazione di un lago a seguito delle piogge non è scontata.

Preoccupazioni

Douty ha sottolineato che anche una minima deviazione nella traiettoria di Hilary potrebbe avere notevoli ripercussioni sulla distribuzione delle piogge nella Valle della Morte. Ha specificato: “La vera sfida sarà che la pioggia più intensa potrebbe concentrarsi su una stretta area orientata Nord-Sud“. Questo potrebbe significare che un lieve spostamento della tempesta potrebbe alterare significativamente l’area di massima precipitazione. Inoltre, qualsiasi quantità di pioggia in questo ambiente arido potrebbe rappresentare una minaccia, non solo a causa delle inondazioni dirette, ma anche a causa del deflusso che potrebbe convogliare ulteriori acque nella Valle della Morte, potenzialmente danneggiando infrastrutture e strade.