Due persone disperse a ‍causa della⁢ tempesta

Almeno​ due persone sono scomparse ​dopo ‍che una violenta tempesta ha causato‌ forti piogge e inondazioni mercoledì lungo​ la Strip di Las ⁣Vegas. Numerose ​chiamate al 911 hanno segnalato ‍persone trascinate ⁢via in un canale di alluvione vicino a ⁣Koval Lane e East Flamingo Road intorno alle 21:00.

Interventi di soccorso in corso

Secondo i ⁣rapporti di tempesta del Servizio Meteorologico Nazionale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea​ di Clark ha ⁣risposto a una chiamata riguardo un⁤ uomo e una donna trascinati via nel canale di alluvione. I soccorritori hanno salvato l’uomo dall’acqua, ma‌ la donna è ancora dispersa, ha riferito FOX5⁢ Vegas.

Effetti della tempesta⁣ su Las⁢ Vegas

Il Las Vegas Review-Journal ha riferito che la polizia ha tentato di ‌salvare un’altra‍ persona dalle acque di alluvione in un lavatoio sul lato est della ‌città vicino a Nellis Boulevard e Sahara Avenue, ma⁢ senza successo. La persona è stata ⁢segnalata come dispersa.

Interventi di soccorso e danni ⁤alla ​città

Secondo i rapporti di tempesta, i vigili​ del fuoco sono stati coinvolti anche in un salvataggio⁣ in acqua all’incrocio di ⁣Maryland Parkway e Desert Inn Road. Un altro salvataggio ⁣in acqua è stato segnalato⁢ vicino a Koval ⁣Lane e East Flamingo Road. L’NWS ha‌ dichiarato che mezzo pollice​ di pioggia ‌mercoledì ⁢ha causato il crollo del​ soffitto in un casinò della Strip di Las Vegas. Diverse segnalazioni ⁤da parte dei clienti hanno anche indicato⁤ che l’acqua stava entrando in⁤ un casinò da soffitti crollati.

Effetti della tempesta Hilary

La ​pioggia di mercoledì è arrivata dopo l’ormai declassificato uragano di categoria 4 Hilary, che ha scaricato da 75 a 150 mm di pioggia in varie‌ parti del sud della⁤ California⁣ e del Nevada, con quantità isolate che raggiungevano fino a 250 mm. Las Vegas ha ufficialmente ricevuto 14 mm di⁣ pioggia durante i due giorni in cui Hilary era nelle vicinanze. Hilary è stato il ciclone tropicale più importante‌ a scaricare pioggia sullo Stato d’Argento.⁤ I registri della NOAA hanno mostrato che l’area di Bristlecone, situata a ovest di Las Vegas, ha⁤ ricevuto almeno 150 cm di pioggia.