Il Disturbo ⁤Tropicale nei Caraibi è stato ‌ufficialmente etichettato come Invest #93L dal National Hurricane​ Center. Questa designazione indica che stanno impiegando risorse informatiche extra per “indagare” sul sistema. Danno al disturbo⁢ un’alta probabilità di svilupparsi in ​almeno una depressione tropicale, ma​ il consenso delle⁢ previsioni al computer è che‍ probabilmente si svilupperà in una ⁢tempesta tropicale e forse in un uragano.

Correnti di sterzata e possibile percorso

Correnti di sterzata leggere

Le‌ correnti di sterzata sono molto leggere sui Caraibi al momento, il che significa che il sistema si muoverà‌ lentamente per i prossimi giorni, dirigendosi a nord nelle vicinanze della penisola dello Yucatán in Messico. Entro lunedì sera, il sistema⁣ dovrebbe trovarsi nel sud del Golfo del Messico come depressione tropicale o forse come Tempesta Tropicale Idalia. (C’è una certa possibilità che possa⁣ essere‌ la ⁣Tempesta Tropicale Jose se il ⁢sistema nell’Atlantico ⁢si sviluppa per primo).

Possibile percorso della tempesta

Entro martedì, si prevede che un forte calo nel jet stream raggiungerà il Golfo del Messico e raccoglierà il sistema. Dovrebbe muoversi ⁤relativamente velocemente verso nord, raggiungendo la costa della Florida mercoledì secondo l’attuale programma. Poiché si muoverà parallelo alla costa occidentale della Florida, una leggera⁢ differenza di angolo ‌nel suo percorso influenzerà notevolmente il punto in cui ⁢il centro toccherà terra. Al momento, il consenso è che il centro della circolazione attraverserà⁣ la costa tra Panama ‌City e Tampa.

Possibili​ impatti e incertezze

Impatti previsti sulla costa del Golfo della Florida

Parti della costa ⁤del‍ Golfo della Florida,⁣ specialmente davanti e a destra (a sud) di dove il centro arriva a terra, rischiano di essere colpite da venti forti, periodi di pioggia intensa e mareggiate sulla costa e nei golfi ‍e nei fiumi. La questione è il livello di impatto. D’altra parte, sarà sulle acque molto calde del Golfo del Messico.

Incertezze sulla tempesta

La più grande incognita è come il calo – il calo nel jet stream – interagirà ⁤con il sistema. Se il nucleo dei‌ venti superiori è​ appena a ovest del sistema, potrebbe aiutarlo⁤ a ⁣intensificarsi più rapidamente. Se il forte fiume ⁢d’aria è sopra la circolazione, i venti probabilmente allungheranno il sistema spargendo l’umidità lungo il suo percorso. Ciò limiterebbe​ il processo ⁤di intensificazione. ​È troppo presto per sapere esattamente come ​si svolgerà l’interazione.