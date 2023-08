Introduzione

Un fenomeno El⁢ Niño è un modello climatico in cui il riscaldamento delle acque ‌dell’Oceano Pacifico centrale e orientale‍ ha ⁣impatti significativi ‌sul⁣ clima ‍globale. La NOAA ha annunciato giovedì che‌ le probabilità ‌di un‌ evento El Niño ⁤quest’anno ⁢sono​ aumentate dal 90% a oltre il 95% di certezza, con una maggiore fiducia in un evento El Niño‍ “forte” che si prospetta per quest’inverno.

Dettagli ​sul fenomeno El​ Niño

Caratteristiche del⁤ fenomeno El ⁤Niño

Un fenomeno El Niño è⁤ un modello climatico in cui⁤ il riscaldamento delle ⁢acque​ dell’Oceano Pacifico centrale e orientale ha impatti significativi sul clima globale. Perché ciò ⁢si verifichi, le anomalie⁢ della temperatura della superficie del mare in un El Niño‌ devono superare i 0,5 ⁢gradi Celsius.

Impatti di El Niño sul bacino ‌dell’Atlantico ⁢occidentale

Gli eventi El Niño più forti, tra cui quello previsto ‌dalla NOAA, possono‍ verificarsi quando le anomalie della⁤ temperatura della superficie del mare aumentano fino a un grado Celsius e 1,5​ gradi Celsius. Quest’ultimo produce un evento simile a alcuni dei ​più ⁣forti El Niño⁤ della ‌storia, secondo il professore di⁢ meteorologia della FSU, Michael Diamond.

Previsioni per l’evento ‌El Niño del 2023

La ​persistenza di ⁤El Niño durante‍ l’inverno

Diamond ha notato che, oltre all’importo dell’aumento delle ‌anomalie della temperatura della superficie del mare, ‌dovrebbe essere ‌presa in considerazione anche la posizione di queste anomalie.

Previsioni​ del modello El Niño per il 2023

“Alcuni​ di questi El Niño più orientali‌ tendono ad essere quelli‍ che ⁤hanno queste anomalie più⁢ forti e⁤ gli⁤ impatti climatici ​più forti”, ha detto. “Finora quest’anno, questo sembra un evento El ​Niño molto ​guidato dall’est”.

Conclusione

L’evento El Niño è previsto per continuare durante l’inverno dell’emisfero ⁤settentrionale, secondo la NOAA. Questo fenomeno climatico,⁣ caratterizzato dal riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico centrale e orientale,⁢ ha ⁢un impatto significativo sul clima globale e‍ le sue anomalie di temperatura possono raggiungere fino a‍ 1,5 ​gradi Celsius, ‍producendo eventi simili a alcuni dei ⁣più forti El⁤ Niño della storia.