Impatti del tifone Hilary in⁣ California ‌e nel Sud-ovest del deserto

Il tifone Hilary sta ⁢causando vari tipi di ⁢impatti ⁢meteorologici ⁣tropicali in ⁣California e nel Sud-ovest del deserto. ‌Il Centro‌ di Previsione FOX sta⁢ monitorando attentamente i tassi di precipitazioni che ⁤potrebbero​ essere storici per​ luoghi ⁢che di solito non vedono molta pioggia.

Previsioni di precipitazioni

Con l’avanzare dello ⁣scudo di umidità di Hilary⁣ nel ‌Sud-ovest sabato, alcune comunità potrebbero vedere il 100-300% delle loro precipitazioni ⁤annuali in un periodo di soli tre giorni. I modelli di previsione⁢ mostrano che le aree intorno alla Valle della Morte,‍ il deserto di Anz-Borrego e El Centro, in California, potrebbero vedere alcune delle precipitazioni più pesanti​ rispetto ‌alle ‌medie annuali.

Zone⁢ montuose e zone al di sotto del livello del mare

Le ⁣regioni montuose della California dovrebbero ​vedere la maggior parte della pioggia, ma ⁢le precipitazioni a quote​ più elevate non sono insolite. Quando ​cade in luoghi che sono al di sotto del livello del mare,​ lo è. Le‍ precipitazioni previste tra 76 e 125 mm rappresentano dal 60‌ al 275% delle precipitazioni annuali attese di alcune comunità. Durante un anno medio, alcuni posti vedono solo 250-130 mm di⁢ pioggia, ma non in pochi giorni.

Allerta ‍per inondazioni improvvise

A causa della‍ minaccia di forti piogge, la regione è‍ stata posta sotto la zona di minaccia​ più ⁣alta per le inondazioni improvvise.⁤ Inoltre, sono in ⁣vigore allarmi per inondazioni per circa 26 milioni di residenti in quattro stati, con le precipitazioni più pesanti previste tra domenica pomeriggio e⁤ lunedì sera. I meteorologi del National Weather ​Service hanno avvertito che l’eccessivo deflusso potrebbe portare all’inondazione‍ di fiumi, ⁢torrenti e altre aree a bassa quota. Non si consiglia la ricreazione all’aperto fino a quando i livelli dell’acqua​ non diminuiscono e la minaccia di inondazioni improvvise diminuisce.

Impatti sulle comunità del deserto

Le comunità del deserto non reagiscono bene alle forti piogge.⁢ Anche⁢ se il Parco Nazionale della Valle⁣ della Morte‍ ha una ​media di soli 2,20 pollici di precipitazioni ​all’anno, l’area è soggetta a inondazioni ‍improvvise storiche.

Evento di ⁤pioggia⁢ storico nell’agosto 2022

Nell’agosto 2022,⁢ l’umidità monsonica ha⁣ fatto cadere⁢ un record di 43,2 mm di pioggia in sole 24 ore.​ Il diluvio è stato sufficiente per entrare nei libri di‍ storia come il giorno più piovoso a Furnace Creek ed⁢ è ⁣stato considerato⁣ un evento di 1.000 anni. I ranger del parco hanno segnalato che centinaia di miglia di strade⁤ sono state spazzate via​ e ​i visitatori sono rimasti bloccati​ fino all’arrivo delle squadre di soccorso.

Danni causati dalle inondazioni

Nonostante la natura storica dell’evento, non ci sono ​state vittime nell’improvviso flusso d’acqua. Tuttavia, i ‍parcheggi nel Parco Nazionale della Valle della⁣ Morte sono ⁢stati ⁤riempiti ‍di rocce, fango e detriti durante le⁣ inondazioni, lasciando dietro di sé danni⁣ significativi.

In conclusione, ⁢il​ tifone ‍Hilary sta causando‍ impatti meteorologici significativi in California e nel ‍Sud-ovest del ⁤deserto, con previsioni di precipitazioni​ che potrebbero essere storiche. Le⁢ comunità del deserto, in particolare, stanno affrontando la minaccia di inondazioni improvvise e danni significativi a causa‌ delle ⁤forti⁣ piogge.