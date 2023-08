Introduzione

Un disturbo tropicale noto ‍come Invest⁤ 97E, attualmente in formazione nell’Oceano Pacifico Orientale, potrebbe presto evolversi nel prossimo ciclone⁤ tropicale della stagione. La sua vicinanza alla terraferma potrebbe comportare rischi per alcune comunità costiere.

Posizione e movimento del disturbo

Secondo il National Hurricane⁣ Center, Invest 97E si trova a circa ⁤400 chilometri a⁣ sud-sudest di Manzanillo, in Messico, e‍ si sta muovendo lentamente verso nord-ovest.⁢ Un “invest” è semplicemente l’identificazione utilizzata dal NHC per evidenziare un disturbo che i meteorologi stanno monitorando per un possibile sviluppo in depressione tropicale o tempesta tropicale.

Monitoraggio del disturbo

I meteorologi hanno affermato che, a causa della sua vicinanza al paese, le aree⁣ di interesse lungo la costa sud-occidentale e le parti meridionali della penisola di Baja California dovrebbero prestare particolare attenzione ⁣all’evoluzione del sistema di tempesta. I‌ disturbi tropicali sono noti⁢ per produrre forti‍ piogge, venti rafficati e possono portare a mari ‍agitati ​e ‌correnti di⁢ risacca.

Possibile evoluzione in tempesta tropicale

Una volta che i venti sostenuti raggiungono ​almeno 63 ‌km/h attorno a un centro di circolazione, il⁤ NHC dichiarerà‌ il ciclone una tempesta ⁢tropicale, che prenderà il nome di ​Eugene. Questo sistema di tempesta potrebbe rappresentare l’impatto costiero più significativo​ per il Messico dal passaggio dell’uragano Beatriz a fine giugno.

Prospettive⁤ future

Traiettoria prevista

Sulla traiettoria prevista, il futuro ciclone‍ dovrebbe continuare a ⁣seguire parallelamente la costa messicana nel ⁤corso della prossima settimana. Tuttavia, a causa di⁢ condizioni atmosferiche ostili ⁤e temperature dell’acqua molto più fresche, il Centro di ⁣Previsione ⁤FOX⁤ prevede‌ che‍ il disturbo tropicale incontrerà la⁣ sua fine la prossima settimana.

Monitoraggio continuo

I meteorologi hanno dichiarato che ‍continueranno a monitorare la colonna di umidità ​associata all’entità tropicale anche dopo la sua degenerazione, per valutare la possibilità di ‌effetti lungo la costa del Pacifico.