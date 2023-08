La ⁢città di Milano e i comuni dell’hinterland, in particolare quelli a sud, sono ​stati colpiti ⁤da un violento temporale ieri pomeriggio. Il forte vento e la pioggia⁣ torrenziale hanno causato numerosi danni, richiedendo l’intervento dei vigili⁤ del fuoco per oltre un centinaio di⁤ operazioni. Questi interventi ​si sono aggiunti ai circa 200 effettuati ieri per fronteggiare l’emergenza immediata. Durante la notte e fino a questa mattina, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per risolvere le situazioni di emergenza rimaste ‌in sospeso.

Interventi dei vigili del fuoco e situazione attuale

Interventi in corso

Nonostante l’intenso lavoro svolto, i vigili⁢ del fuoco stanno ancora gestendo gli interventi residui. Questi includono quelli rimasti in coda ⁢a causa del gran numero di emergenze da affrontare. Tra questi, si è verificato ⁢un‍ incendio in un capannone a Sedriano, nell’hinterland milanese, scoppiato ⁢poco prima delle 6 del mattino.

Situazione dei fiumi

Per⁢ quanto riguarda i ⁢livelli dei ‌fiumi Lambro e Seveso, al momento‌ si​ trovano nella norma. Tuttavia, la‌ situazione è in costante monitoraggio, data ‍la possibilità di ulteriori precipitazioni.

Previsioni meteo e possibili conseguenze

Previsioni meteo

Le ⁣previsioni meteo indicano la possibilità di ulteriore maltempo anche per la giornata odierna. Questo potrebbe causare nuovi danni e⁣ disagi alla popolazione, già provata dalle condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni.

Possibili conseguenze

La persistenza di condizioni meteorologiche avverse potrebbe⁢ aggravare la situazione, causando ulteriori danni e disagi. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e sono pronte a intervenire in caso di necessità. Si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni‌ fornite e ‌di adottare⁣ tutte le‌ precauzioni necessarie.