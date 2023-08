Il Monferrato alessandrino e la città di Casale sono stati ‌colpiti da⁢ una tromba ‍d’aria che ‌ha causato notevoli danni. Gli⁢ alberi abbattuti‍ o resi pericolanti dalla forza del vento hanno creato ​i problemi ​più gravi, con uno che ‌è caduto su un treno in transito sulla‌ linea Alessandria-Chivasso, bloccandone la corsa. ​I passeggeri a bordo sono stati assistiti da personale ferroviario, ⁣volontari⁢ della Protezione Civile‍ e⁢ vigili​ del fuoco,⁣ che li hanno⁢ trasferiti su autobus per raggiungere la destinazione finale.

Interventi di‍ soccorso e danni alla città

Assistenza ai passeggeri⁢ e interventi dei ‌pompieri

Il personale⁤ ferroviario, insieme ai volontari della Protezione ‌Civile e ai vigili del fuoco, ha prontamente⁤ assistito i passeggeri del treno bloccato. Questi ultimi sono stati trasferiti su autobus⁣ per poter raggiungere ‌il capolinea. Le squadre di pompieri provenienti⁣ da Alessandria, Ovada, Torino e i Volontari di Valenza ⁤sono stati impegnati in ​interventi su tutto il territorio, anche per la gestione di cornicioni pericolanti e⁢ tetti scoperchiati.

Danni ​alla città e al traffico

La ‌tromba d’aria ha causato notevoli disagi al⁢ traffico stradale. Tronchi e rami caduti sulla carreggiata hanno, in alcuni casi, danneggiato i cavi della fornitura elettrica. La raccomandazione è di non toccare questi cavi e⁤ attendere l’arrivo del personale qualificato. Sulla A26 sono stati segnalati ⁣materiali dispersi nel tratto ⁢al confine con la​ provincia​ di‌ Vercelli. Il centro Nuova Casale Sport ​ha subito ​criticità.

Conseguenze e raccomandazioni

Interruzione ⁤della⁤ fornitura elettrica

La caduta di ​tronchi e rami sulla carreggiata⁣ ha provocato, in alcuni ⁣casi, danni ai cavi della fornitura elettrica. Si raccomanda di​ non toccare questi cavi ⁣e di attendere l’arrivo del personale qualificato per la loro rimozione e riparazione.

Materiali​ dispersi sulla A26

Sulla ⁤A26, autostrada che collega‌ Genova​ a ⁤Gravellona Toce, sono stati segnalati ‍materiali dispersi nel tratto ⁤al confine con​ la provincia di Vercelli. Si raccomanda la massima prudenza ‍nella guida e di seguire le indicazioni​ delle autorità competenti.