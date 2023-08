Una massiccia ondata ⁤di calore ha colpito la‍ regione⁤ centrale degli Stati Uniti, mettendo in allarme⁢ circa 130 milioni di persone in ‍22 stati. Gli esperti del clima hanno lanciato avvertimenti riguardo alle condizioni potenzialmente letali. Le temperature hanno superato i ⁣+37,7°C, estendendosi a sud fino ⁢agli⁤ stati⁣ della costa‌ del Golfo. Il servizio meteorologico nazionale ha riferito di “livelli di umidità brutali” che hanno portato l’indice di calore fino a +48,8°C in alcune zone. ‍Durante questa settimana, sono state registrate temperature record in città che vanno dal Texas alla ⁤Louisiana.

Effetti dell’ondata di calore

Chiusura delle scuole

In risposta all’intenso ‍calore, le autorità scolastiche in vari stati, tra cui Colorado, ​Iowa,‌ Missouri e Oklahoma, hanno deciso di chiudere le scuole ⁢o di mandare a casa gli studenti in anticipo. Questa misura è stata presa ​per garantire la sicurezza degli studenti e prevenire eventuali problemi di salute legati all’eccessiva esposizione ⁣al calore.

Record di temperature

Le‍ temperature record⁤ sono state registrate in diverse⁢ città, dal Texas ‍alla Louisiana. Questo fenomeno è dovuto all’alta pressione che ha portato ad un aumento delle temperature in tutta ⁣la regione. Gli esperti del clima hanno avvertito che queste condizioni potrebbero persistere per diversi giorni, aumentando il rischio di problemi di salute legati al calore.

Avvertimenti degli esperti

Condizioni potenzialmente letali

Gli esperti ‌del⁣ clima ⁢hanno lanciato avvertimenti ​riguardo alle condizioni potenzialmente letali causate ‌dall’ondata di calore. Hanno sottolineato ‌l’importanza di rimanere idratati e di evitare l’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata. Inoltre, hanno consigliato ⁢di controllare regolarmente le persone anziane ⁣e ‍i bambini, che sono particolarmente vulnerabili al calore estremo.

Previsioni future

Secondo il servizio meteorologico nazionale, le temperature elevate e i livelli di umidità brutali potrebbero persistere per diversi giorni. Questo potrebbe portare a ulteriori⁢ problemi di salute legati al calore e aumentare il rischio ⁢di incendi boschivi. Gli esperti del clima hanno consigliato ⁢alla popolazione di rimanere allerta e ‍di seguire le indicazioni delle autorità locali.

Conclusione

