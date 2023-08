Un violento temporale ha colpito le province di Vercelli e Alessandria nel pomeriggio⁢ di ieri, causando danni anche‍ alle linee ferroviarie. Un treno in ⁢viaggio sulla tratta Casale-Alessandria ⁣è rimasto bloccato a⁤ due chilometri dalla stazione ‌di Casale Monferrato a causa di un ramo caduto sulle ‍rotaie. Nonostante l’incidente, fortunatamente non ci sono stati feriti tra i 25 passeggeri a bordo.

Il maltempo e i‌ suoi ​effetti

Il forte nubifragio ha causato non solo disagi⁢ alla circolazione ferroviaria, ma ha anche provocato danni in⁢ diverse aree⁢ delle province⁤ di Vercelli e Alessandria.​ In particolare, a Vercelli si è verificato un intenso ​downburst, ​un ‍fenomeno ‌meteorologico caratterizzato da una violenta corrente d’aria discendente che, raggiungendo il suolo, si espande ​in tutte le ⁢direzioni​ provocando forti raffiche di vento. Questo fenomeno ha causato la distruzione‍ di ⁣tetti in ‍diverse abitazioni.

Intervento dei soccorsi

Immediato l’intervento dei ⁤Vigili del‌ Fuoco e della Protezione Civile di​ Casale, ⁢che sono ⁤intervenuti sul luogo dell’incidente ferroviario​ per​ garantire la ⁢sicurezza dei passeggeri e rimuovere l’ostacolo dalle‍ rotaie. I ⁤passeggeri⁢ sono stati⁤ successivamente trasportati a ‌destinazione con ​un autobus.

Previsioni​ meteo

Conseguenze del maltempo

Le ⁤forti ⁣piogge e i temporali hanno causato ⁤non solo disagi alla circolazione, ma anche danni a edifici e ⁤infrastrutture. In particolare, nel Milanese sono stati segnalati ​casi‍ di tetti scoperchiati a causa ​delle forti raffiche di vento.

Conclusione

