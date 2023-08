Nella⁣ serata di ieri, il ‍territorio ‌di Sauze di Cesana, situato nella pittoresca Valle Argentera, è stato teatro di una serie di smottamenti. Questi eventi, presumibilmente scatenati dalle recenti precipitazioni, ⁤hanno interessato un sentiero sterrato ⁣che attraversa un’area di grande interesse turistico e naturalistico, situata nelle ​vicinanze di diverse ⁢aree di campeggio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per⁤ assistere automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati a causa degli smottamenti.

Intervento⁣ dei ​soccorsi e ripristino della viabilità

Assistenza ai bloccati

Le squadre di soccorso hanno​ lavorato senza sosta per fornire assistenza a coloro⁤ che ⁣si sono trovati ​intrappolati a causa degli smottamenti. Gli automobilisti e i⁢ campeggiatori bloccati sono stati ⁤aiutati a mettersi in sicurezza, mentre​ si‌ lavorava‌ per ripristinare⁢ la viabilità.

Ripristino ⁤della viabilità

Dalle prime ore del mattino, sono state ‍inviate‍ pale gommate per rimuovere ‌i detriti e ripristinare la viabilità. Contemporaneamente, un elicottero ha iniziato‌ le operazioni di evacuazione per portare al sicuro le persone bloccate⁢ nella valle.

