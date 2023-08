Record di inondazioni in Alaska a ‌causa⁣ del rilascio di acqua dal Bacino Suicide

Il 6 Agosto 2023, il Servizio Meteorologico Nazionale ha segnalato che il livello del lago⁤ Mendenhall ha⁢ raggiunto un picco di 4,56 metri alle 11:15 ora locale, superando ampiamente il ‌precedente record di 3,66 metri ‌stabilito nel 2016. A causa di un rilascio significativo di acqua‌ dal Bacino‌ Suicide a ⁣Juneau, in Alaska, sono state ordinate evacuazioni e ⁢diverse strutture sono state travolte dall’acqua, causando inondazioni storiche e significative.

Dettagli sull’inondazione

Il livello dell’acqua continua a scendere

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha riferito che il livello dell’acqua nel lago continua a diminuire,⁣ ma l’inondazione è ancora in corso.⁣ Le immagini fornite dallo stesso servizio‌ mostrano un’area conosciuta come Skater’s Cabin. La prima foto è stata scattata alle 6:30 del mattino,⁣ mentre la seconda alle 13:30, mostrando l’evoluzione della situazione.

Inondazioni⁤ e erosioni significative

Le inondazioni hanno interessato aree che in precedenza non avevano mai subito simili eventi. Il Servizio Meteorologico Nazionale⁣ prevede che questa situazione continuerà per ‌diverse ore. Oltre alle inondazioni, è⁤ stata segnalata un’erosione⁢ significativa lungo il fiume Mendenhall, con la perdita ​di diverse strutture.

Impatto sulla città e⁤ servizi

Chiusura delle strade e‌ interruzione dell’elettricità

Gli ufficiali della città di Juneau hanno⁤ annunciato la chiusura di diverse strade e hanno invitato i residenti a stare lontani dal fiume ⁣Mendenhall. La compagnia Alaska Electric Light and Power ha comunicato che, a causa delle inondazioni, l’elettricità ‍è stata interrotta in diverse aree, tra cui il campeggio Mendenhall, View Drive, Meander Way e Stream Court. L’energia‍ rimarrà disattivata fino ​a quando l’inondazione non sarà rientrata.

Il ghiacciaio Mendenhall e⁢ il campo di ghiaccio di Juneau

Il ghiacciaio Mendenhall, lungo 21 chilometri, si trova all’interno della Foresta Nazionale di Tongass ed è una popolare destinazione‍ turistica. ⁤Questo ghiacciaio è⁢ solo uno dei tanti collegati al ⁤campo di ghiaccio di Juneau, un ‍residuo dell’ultima era glaciale che si estende per circa 3.885 ‌chilometri quadrati, secondo il Servizio Forestale degli Stati Uniti.

Conclusione

In sintesi, ‌un rilascio significativo di acqua dal Bacino Suicide ha causato inondazioni storiche ‍e significative a Juneau, in⁣ Alaska. Il livello dell’acqua nel‌ lago Mendenhall ha raggiunto un ‍picco record, causando inondazioni in aree precedentemente non allagate e un’erosione significativa lungo il fiume Mendenhall. Le autorità locali hanno chiuso diverse strade e ‍interrotto l’elettricità in alcune​ aree. La situazione rimarrà critica per diverse ore.