Introduzione

Il ciclone tropicale “Khanun” ha‌ lasciato dietro di sé ⁢un pesante bilancio in‌ Russia, nella regione di Primorsky ​Krai,⁢ dove ha causato alluvioni ​di vasta portata. Il ciclone ha ‍toccato terra in Corea del⁤ Sud ​alla ⁢fine del 9 agosto‍ e ha proseguito il suo percorso verso nord, in direzione della Russia.

Impatto del ciclone ⁣Khanun

Effetti sulle ‌abitazioni e sulle infrastrutture

Secondo il Ministero delle⁢ Situazioni⁣ di⁣ Emergenza russo, almeno 65 ⁤insediamenti in Primorsky Krai sono stati colpiti ⁣dalle inondazioni, mentre 28 sono rimasti isolati fino a domenica 13 agosto. Le città più colpite sono state⁣ Ussuriysk e Spassk-Dalny, insieme al ⁣distretto municipale di Oktyabrsky. Il ministero ha riferito che il numero totale di case allagate è di 4.368, oltre a 654 appezzamenti di terreno adiacenti. ‌Sono​ stati​ inondati​ anche 7 edifici residenziali e 43 tratti di strade.

Piogge torrenziali e conseguenze

Nella sola giornata dell’11 ⁣agosto, sono stati registrati 94 mm ‌di​ pioggia nella città di Ussuriysk. Da inizio mese, la città ha ricevuto il 196% della media mensile di precipitazioni ⁣per il mese di ‍agosto. Si stima che il 35-40%⁤ del territorio della città ⁤sia stato colpito a seguito del crollo di ​una diga, rendendo⁢ questa la peggiore ​alluvione che ha colpito⁤ la città negli ultimi 10 anni.

Conseguenze umane e risposta delle autorità

Perdite umane e evacuazioni

Le autorità hanno ‌confermato tre vittime il‍ 14 agosto. Più di 2.500 persone sono state ⁢evacuate e circa 500 persone sono ospitate⁣ nei 12 rifugi di emergenza allestiti.

Interruzioni di corrente e ripristino dei servizi

Circa 910 edifici ‌residenziali e ‌1.730 case nei‍ distretti di Nadezhdinsky, Oktyabrsky‌ e​ Ussuriysk sono rimasti senza‌ elettricità.

Conclusione

Il ciclone⁤ tropicale “Khanun” ha causato gravi danni in Russia, in particolare nella regione ‍di ‍Primorsky Krai. Le inondazioni hanno ‍colpito ⁣migliaia di ‌case,‍ causato‌ la morte di tre persone ⁣e‍ l’evacuazione di oltre 2.500 persone. Le autorità stanno lavorando per ripristinare ‍i servizi e fornire assistenza alle persone colpite.