Introduzione

Le intense precipitazioni che hanno colpito gli stati settentrionali dell’Himalaya in India, Himachal Pradesh e Uttarakhand, hanno causato ⁣inondazioni catastrofiche e frane, provocando la morte di almeno 58 persone, tra ⁣cui nove in un crollo di⁣ un tempio⁤ a Shimla, fino​ a lunedì.

Piogge torrenziali e devastazione in Himachal Pradesh

Record di precipitazioni

In sole ‍24 ore, dalla notte ⁢di domenica 13 agosto, Kangra ha registrato 275 mm di pioggia, Dharamshala 264 mm, Sundernagar ‍168 mm, Mandi 167 mm,⁣ Berthin 149 mm, Shimla 135 ⁣mm, ⁢Dhaulakaun 111 mm e Nahan 107 mm.

Conseguenze delle piogge torrenziali

A seguito delle forti piogge, Himachal Pradesh e‌ Uttarakhand hanno assistito a ⁣una devastazione immensa, con veicoli trascinati via, edifici demoliti e ponti​ vitali distrutti. Himachal Pradesh ha segnalato 50 morti in un lasso di tempo di 24 ore. Tra ⁣queste vittime, un tempio induista​ nella capitale dello stato, Shimla, è‌ crollato, causando nove morti.

Le vittime hanno portato il bilancio delle morti legate alla pioggia nello⁢ stato‌ dall’inizio delle piogge monsoniche a 63. Ci sono ancora ⁢più di 20 ‍persone disperse.

La risposta delle autorità e ⁤la situazione in Uttarakhand

Le parole del Primo Ministro dell’Himachal⁤ Pradesh

Il Primo Ministro dell’Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh ⁣Sukhu, ha ⁣comunicato la gravità della situazione, sottolineando⁤ la mancanza di precedenti per tali intense precipitazioni e vittime in un⁣ solo giorno. Ha ‍espresso preoccupazione per​ l’eventuale aumento del bilancio delle vittime, poiché circa 20 individui erano ancora intrappolati sotto le macerie. Gli ‍organi ⁣amministrativi​ locali si stavano adoperando per soccorrere gli interessati ⁣e rimuovere i⁣ detriti.

La situazione in Uttarakhand

Anche ‍l’Uttarakhand confinante ha subito la furia del monsone, con funzionari ⁢che segnalano 8 morti da venerdì 11 agosto. ⁢Le⁢ operazioni di soccorso⁢ nello stato si sono accelerate per timore che individui fossero sepolti a causa delle frane.

In particolare, una frana⁣ vicino a Rishikesh, un rinomato ritiro di yoga situato sulle rive⁣ del fiume Gange, ha ⁣inghiottito un resort, lasciando cinque persone sepolte. Shweta Choubey, ‌il ‌sovrintendente ‍di polizia del distretto, ha confermato il salvataggio di ⁤una ragazza, mentre la sua famiglia rimaneva intrappolata.

Rishikesh⁣ ha registrato 419 mm di pioggia in 24 ore fino alle 08:30 del 14 agosto. Questo è il suo ⁣secondo evento di⁣ pioggia di ⁤oltre 400 mm in sole due settimane.⁢ Dal 1°⁤ giugno, la città ha ricevuto più di 3000‌ mm ​di pioggia.

Conclusione

In sintesi, le intense precipitazioni che hanno colpito gli stati settentrionali dell’Himalaya ‍in India,‍ Himachal Pradesh e Uttarakhand, hanno causato inondazioni catastrofiche e frane, provocando la morte di almeno 58 persone. Le autorità locali stanno ⁢lavorando per soccorrere‌ le ⁤persone colpite⁤ e rimuovere i detriti, mentre la situazione rimane critica.