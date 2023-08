Nel​ nord-est della Grecia, vicino al confine​ con la Turchia, diverse comunità ⁢sono state ⁢costrette ad abbandonare le proprie case a ‍causa di un vasto incendio estivo che si ​è sviluppato in modo incontrollato. Le autorità greche hanno riferito che, nelle ultime 24 ore, si sono verificati 65 incendi⁢ forestali,⁢ la maggior parte dei quali ​è stata ⁢prontamente affrontata al ‌loro inizio.

Evacuazione ‍di 13 città

Il Vice Capo dei Vigili del Fuoco, Ioannis Artophios, del Centro Nazionale di Coordinamento per le Operazioni e⁣ la ⁢Gestione delle Crisi a Marousi, ha confermato l’evacuazione ‌di 13 città nei dintorni⁣ di Alexandroupolis. ⁢Più di 200⁤ vigili del fuoco ⁤e volontari stanno combattendo l’incendio sia a terra che dall’aria ad Alexandroupolis, ha dichiarato Artophios.

Incendio ⁢forestale fuori controllo

L’incendio forestale è scoppiato sabato mattina vicino al villaggio di Melia ed ⁣è stato alimentato da forti venti. I vigili⁤ del fuoco hanno combattuto il rogo su tre fronti, evacuando i villaggi di Monastiraki, Doriskos, Amphitriti, Maistros⁢ e Avantas entro mezzogiorno ⁤di⁢ domenica, secondo quanto⁤ riferito dai funzionari dei vigili del fuoco.

Emergenza incendio

Artophios ​ha dichiarato che l’area è sotto allerta incendio ⁢d’emergenza a causa delle temperature‌ molto alte⁤ e dei venti di burrasca che raggiungono i 87 km/h. “Siamo di fronte a fenomeni⁢ estremi e tutti dobbiamo adattarci a questa difficile situazione”, ⁢ha ‌avvertito Artophios. “Seguiamo rigorosamente ⁢le istruzioni delle autorità e in nessun caso intraprendiamo azioni che possono causare un incendio ⁣e costare vite umane”.

Incendi in Spagna

Gli incendi in Grecia sono ⁣accompagnati da immagini⁤ e filmati allarmanti provenienti da Tenerife, dove le fiamme stanno devastando una ​foresta montana vicino alla costa nord-occidentale dell’Africa e che fa parte ‌delle Isole Canarie spagnole.

Il più complesso incendio mai visto

L’isola sta affrontando “l’incendio più complesso mai visto” nell’arcipelago spagnolo, ha dichiarato il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, in una⁢ conferenza stampa dopo lo scoppio degli incendi.

Informazioni dal Servizio Antincendi⁢ Ellenico

Le informazioni ricevute dal​ Servizio Antincendi Ellenico, ⁢l’agenzia nazionale greca‍ per il ⁤servizio antincendi e di soccorso,‌ sono ‍state tradotte tramite⁤ Google Translate.

Conclusione

In sintesi, la Grecia sta affrontando una serie ​di incendi forestali​ che ‌hanno portato all’evacuazione di 13 città nei dintorni di Alexandroupolis. Gli incendi, alimentati da forti⁤ venti e temperature elevate, rappresentano una situazione‍ di emergenza per l’intera nazione. Anche l’isola di Tenerife, nelle Isole Canarie, sta affrontando un incendio di⁣ proporzioni significative, descritto come il ⁣più complesso ‍mai visto nell’arcipelago spagnolo.