Nel 2023, il Canada settentrionale è stato‍ colpito da numerosi incendi boschivi che hanno ⁣costretto migliaia‍ di ⁢persone a lasciare le loro case, in particolare a​ Yellowknife. Con le fiamme che si‌ avvicinavano, i 20.000 residenti della città sono stati invitati a ​evacuare entro venerdì 18 agosto 2023.

La situazione a Yellowknife

Evacuazione e condizioni meteo

In una situazione⁢ tesa, con l’unico autostrada di Yellowknife ​congestionata, i residenti hanno percorso centinaia di chilometri per raggiungere ​luoghi sicuri ⁢o ​hanno fatto ​la fila per⁤ i voli di emergenza. Venerdì mattina, l’incendio era a soli 15 km dal bordo settentrionale della città. Gli ufficiali di emergenza hanno espresso preoccupazione per il fatto che ⁢i venti da nord-ovest e la ‍scarsa pioggia potrebbero peggiorare ⁢la situazione. Tuttavia, le temperature più fresche di venerdì hanno‍ portato un breve sollievo, riducendo l’attività dell’incendio e permettendo agli‍ aerei cisterna di scaricare ritardanti.

Il ruolo​ delle ‍autorità

Mike⁢ Westwick, l’ufficiale informazioni incendi di​ Yellowknife, ⁢ha ⁤sottolineato ⁤l’importanza dei prossimi giorni nella gestione dell’incendio. La città non è l’unica a dover affrontare questa crisi. Venerdì è stato proclamato lo stato di emergenza a Kelowna,⁢ una città a circa 400 km da Vancouver. Gli incendi boschivi identificati martedì si sono diffusi ⁢sul Lago Okanagan, provocando ⁢incendi ‍nella città con una popolazione di 150.000 abitanti.

La risposta del‍ governo e le ⁣conseguenze dell’incendio

Il sostegno del Primo Ministro

Il Primo ⁤Ministro Justin Trudeau ha espresso il suo sostegno, sottolineando l’impegno ‌del governo a proteggere i canadesi durante questa difficile stagione di incendi boschivi. ⁣Il Canada sta ⁣affrontando la peggiore stagione di incendi boschivi mai registrata. ⁢Il Canadian Interagency Forest Fire⁢ Centre ha segnalato oltre ⁤5.700 incendi ‌quest’anno,⁣ che hanno consumato più di 137.000 km di terreno.

Le conseguenze dell’incendio

Nonostante ⁣le⁣ condizioni difficili, l’incendio di Yellowknife non è avanzato venerdì e si è mantenuto a 15 km​ a nord-ovest della città. Il‌ clima più fresco ha ‍portato a una‌ diminuzione dell’attività dell’incendio e ha facilitato le operazioni degli aerei cisterna.⁤ Mentre alcuni residenti hanno dovuto affrontare ‍il trauma dell’evacuazione, altri stavano già affrontando le conseguenze. Alice Liske, che aveva evacuato con i suoi sei figli a causa della scarsa qualità dell’aria, ha espresso preoccupazione per le condizioni della città al loro ritorno.

Conclusione

In sintesi, nel ‌2023 il Canada settentrionale è stato colpito​ da numerosi incendi ⁤boschivi che hanno costretto migliaia di‌ persone a⁤ evacuare le loro case. La situazione è‍ stata particolarmente critica a Yellowknife, dove i 20.000 residenti sono stati costretti a lasciare la città. Nonostante⁢ le difficoltà, le autorità hanno lavorato incessantemente per ‍gestire la crisi e proteggere la popolazione.