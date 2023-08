Introduzione

Parti della ​California⁢ e del⁣ Pacifico nord-occidentale stanno vivendo un’ondata ⁣di calore con temperature che superano di oltre 11 gradi la media. Il clima caldo sta alimentando incendi in diversi stati.

Ondata di umidità monsonica e incendi in California

Le ondate di umidità monsonica che​ stanno colpendo la California⁤ stanno​ portando ad un aumento dei fulmini,⁤ causando⁢ l’esplosione di incendi in tutto lo stato. I dati di ‍CAL FIRE⁣ e del Servizio Forestale degli Stati Uniti hanno mostrato quasi 50 nuovi‌ incendi su terreni ​federali e nove che ‌i vigili del ‌fuoco delle agenzie statali stavano ⁣affrontando fino⁤ a mercoledì.

Condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi

I meteorologi del National Weather Service⁤ hanno affermato che un aumento⁣ dell’umidità proveniente ‍dal monsone del Deserto⁤ del Sud-ovest ha innescato i fulmini ​che sono stati accompagnati da temperature calde ⁣e ‌venti rafficati,‍ creando condizioni ⁣favorevoli agli incendi. Le contee‌ dal nord della California al confine tra ⁣gli Stati Uniti e ⁢il Canada erano⁣ sotto⁢ allerta per il rischio ⁢di incendi, avvertendo che la ⁣combinazione di venti ⁤forti, bassa umidità e clima caldo potrebbe contribuire a un comportamento estremo del‌ fuoco.

Disponibilità⁣ di squadre antincendio

I vigili del fuoco hanno ⁢affermato che, grazie ad un inizio tranquillo ⁣della stagione degli incendi, molte squadre erano disponibili per rispondere rapidamente agli incendi, contribuendo a limitare molti dei fuochi‍ a solo pochi ettari. “Abbiamo a disposizione una grande quantità di attrezzature per rispondere ‍ai‍ nuovi incendi che si stanno​ verificando. Abbiamo visto ‍periodi molto più intensi di incendi rispetto a quello ⁢in ⁢cui ci troviamo ora”,​ ha​ dichiarato un portavoce di CAL FIRE.

Incendi causati da fulmini ​e impatto sulle aree

Una delle aree più colpite dagli incendi causati dai fulmini sembra essere la contea‍ di Siskiyou, lungo ⁤il confine ‍tra California e Oregon. L’ufficio dello sceriffo ‌della contea di Siskiyou ha riferito⁢ che almeno 20 ⁢incendi erano in corso⁤ nella foresta nazionale di Klamath, tra cui il più grande attualmente nello stato dorato ‌- l’incendio Head.

Incendio Head: la situazione più preoccupante

Le autorità stanno mettendo insieme una ⁣squadra federale⁤ di gestione per prendere ⁤il controllo della risposta ad un grande incendio che brucia a sud del confine dell’Oregon nella foresta nazionale di Klamath. L’ultimo rapporto del ⁣Servizio Forestale degli Stati​ Uniti ha rivelato ⁤che ⁢l’incendio Head ha bruciato quasi 1.618 ettari, ⁤e i vigili ⁢del‌ fuoco stanno ancora lavorando ⁤per cercare ‌di contenere le fiamme.

Impatto ⁣del ciclone tropicale Hilary

I⁢ meteorologi ‍del NWS stanno monitorando i ‌movimenti della tempesta ⁣tropicale Hilary nell’oceano Pacifico orientale, ma ritengono​ che il peggio dei⁤ venti rimarrà probabilmente ben a sud della California settentrionale, risparmiando la regione‌ dove sono scoppiati recentemente degli ‌incendi. “Potremmo ricevere‌ un po’ di umidità dalle tempeste qui, ma per quanto riguarda il vento, ⁣non è una grande preoccupazione per noi. La California⁣ meridionale sta sicuramente tenendo d’occhio ⁢la situazione, ma si aspetta anche della‌ pioggia”, ha ⁤affermato il NWS.

Conclusione

In sintesi, l’attuale ondata di calore sta alimentando numerosi‍ incendi in California e nel Pacifico nord-occidentale. L’aumento dell’umidità monsonica ha innescato fulmini che, combinati con temperature calde e venti forti, hanno creato condizioni ⁤favorevoli agli incendi. Le‍ squadre antincendio stanno lavorando per contenere le fiamme, mentre i meteorologi monitorano la tempesta tropicale ‌Hilary ‌per‌ eventuali impatti​ sulla regione.