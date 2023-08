Incendi ⁢in Hawaii: condizioni climatiche ⁣estreme favoriscono ⁢la propagazione del fuoco

Nonostante l’uragano Dora sia passato a circa 800 chilometri a sud delle Hawaii, ​la combinazione di venti forti e ⁣condizioni ⁢di siccità ha⁣ creato un clima particolarmente favorevole alla​ propagazione ⁣degli⁣ incendi, come mai ⁢visto prima dagli abitanti locali.

Incendi su diverse isole

Martedì, sono stati‌ segnalati incendi su diverse isole, tra ‍cui Maui e la Grande Isola, dove raffiche di vento superiori a 110‌ km/h hanno contribuito a‌ diffondere le fiamme. ⁣Le autorità ​locali hanno riferito⁤ che almeno due strutture sono state danneggiate e⁢ centinaia di case sono ⁢state evacuate a ​causa⁣ della vicinanza⁣ agli incendi.

Effetti del vento sugli interventi dei vigili‍ del fuoco

Le operazioni dei vigili del fuoco sembrano essere state ostacolate dai forti venti che hanno costretto a ‌terra gli aerei per ‌motivi ⁢di ‌sicurezza. Durante la ‍lotta agli incendi, il Dipartimento⁣ dell’Acqua ha esortato i residenti a ‌risparmiare acqua a causa dei blackout che hanno influenzato⁤ la sua capacità di pompare la risorsa ‌nei luoghi cruciali.

Possibili cause degli incendi

Sebbene la causa⁢ di molti degli incendi rimanga sotto inchiesta, la combinazione di linee elettriche cadute ⁢e ⁤vegetazione secca ​viene esaminata come possibili cause di alcuni dei fuochi.

Condizioni di siccità e previsioni future

L’ultimo rapporto del⁤ Monitor ​della Siccità degli Stati Uniti per il 50° stato ‍ha mostrato che circa il⁢ 30% delle contee sta sperimentando condizioni di siccità o ‍di aridità anomala. In ‍previsione dei forti venti, l’ufficio locale del⁣ Servizio Meteorologico⁢ Nazionale ha emesso una serie di allarmi, tra cui un Avviso di Bandiera Rossa, per avvertire i ‍residenti delle critiche condizioni climatiche favorevoli agli ⁢incendi.

Comportamento estremo del fuoco

“Una combinazione di venti forti, bassa umidità relativa e temperature elevate⁤ può contribuire a ⁤un‌ comportamento estremo del fuoco”, ha dichiarato il Servizio ⁣Meteorologico Nazionale. Uno ⁤dei fuochi⁢ più grandi bruciava nella⁤ parte settentrionale della Grande Isola, dove più di 728 ettari erano stati distrutti.

Proclamazione di emergenza

Il⁣ governatore ad⁤ interim ⁤delle Hawaii ha emesso ⁣una Proclamazione⁣ di Emergenza martedì sera, promettendo risorse alle contee di Maui e Hawai’i, duramente ‌colpite.

Si prevede che le condizioni ventose si attenueranno nei ⁣prossimi‍ giorni con ⁢l’allentamento del gradiente tra la cresta di alta pressione e Dora. L’uragano non ha prodotto piogge sulle ⁤isole, che hanno osservato un’aria‌ estremamente secca e in⁤ discesa. Secondo il Servizio Meteorologico ​Nazionale, ampie zone‌ di umidità ridotta sono comuni durante‌ gli eventi El Niño.

In conclusione, le Hawaii stanno affrontando una serie di incendi a causa di condizioni‌ climatiche estreme. ⁢Nonostante le sfide,⁢ le autorità locali‌ stanno lavorando per contenere la situazione e‌ fornire assistenza ⁤alle aree più colpite.