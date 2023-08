L’Italia si estende ampiamente da nord a sud, ma anche da est a ovest. Attualmente, stiamo sperimentando un’onda di calore di moderata intensità che si fa sentire con maggiore intensità nelle regioni settentrionali, in gran parte della Toscana e in Sardegna. Alcuni contestano l’affermazione che si tratti effettivamente di un’onda di calore, sostenendo che le temperature sono nella norma. Queste obiezioni vengono spesso da chi lavora nel campo della meteorologia, probabilmente concentrandosi sulle condizioni atmosferiche del proprio territorio.

Ciò che sorprende è la riluttanza di alcuni a riconoscere che le temperature sopra la media sono diventate sempre più frequenti, quasi una costante. Chiunque ha il diritto di avere le proprie opinioni, ma chi si occupa di previsioni meteorologiche dovrebbe essere obiettivo, mettendo da parte sentimenti e ideali personali. L’obbligo è quello di attenersi rigorosamente alla scienza e non alle impressioni personali. Abbiamo ribadito più volte che l’onda di calore riguarda principalmente alcune zone dell’Italia e non tutto il Paese.

Ci è stato fatto notare che abbiamo descritto il meteo come caldo afoso e torrido. Ciò che può sembrare una contraddizione in realtà non lo è: si parla di caldo afoso in aree con un alto tasso di umidità, come le coste e le pianure. In altre aree, dove le temperature saranno ancora più elevate, il caldo sarà asciutto e quindi torrido. Eppure, ci sono sempre quelli che pensano di poter correggere la nostra conoscenza in meteorologia. Vogliamo chiarire che sappiamo bene ciò che scriviamo, anche se l’errore è umano.

Riportiamo le temperature massime registrate durante il giorno di Ferragosto, evidenziando che Varie località sono state sopra la media. Segnaliamo, tra le diverse aree Lecce con 33,6°C e Ravenna con 33,3°C. Non stiamo certamente vivendo l’onda di calore intensa di fine luglio, non possiamo aspettarci ogni evento dei record storici di temperatura. Nel frattempo, si prevede un’onda di calore particolarmente intensa in Francia, che potrebbe portare a nuovi record. Questo caldo influenzerà anche il Nord Italia, ma non raggiungerà gli estremi che ci saranno in Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Inoltre, tra le temperature registrate il 15 agosto si evidenziano le anomalie a Milano Linate, dove si sono toccati i 33,9°C, e in città anche i 35°C. A Firenze, all’aeroporto di Peretola, si sono nuovamente registrati 37°C, un valore decisamente elevato.

Italia: temperature massime del 15 agosto 2023

Firenze Peretola 37

Arezzo 34.4

Bolzano 34.4

Decimomannu 34.4

Milano Linate 33.9

Olbia 33.9

Bologna 33.8

Catania Sigonella 33.8

Pisa 33.8

Lecce 33.6

Foggia Amendola 33.5

Ravenna Punta Marina 33.3

Torino Caselle 32.8

Treviso Istrana 32.8

Verona Villafranca 32.8

Bergamo 32.7

Marina Di Ginosa 32.7

Ronchi Dei Legionari 32.6

Treviso 32.6

Udine Rivolto 32.6

Alghero 32.5

Desenzano 32.3

Milano Malpensa 32.3

Viterbo 32.1

Brescia Ghedi 32

Messina 32

Cervia 31.9

Trieste 31.9

Reggio Calabria 31.7

Cozzo Spadaro 31.6

Ustica 31.6

Campobasso 31.4

Chieti San Giovanni Teatino 31.4

Venezia 31.2

Capo Bellavista 31

Gioia Del Colle 31

Roma Ciampino 31

Venezia Lido 31

Capo Caccia 30.8

Grosseto 30.8

Napoli 30.8

Catania Fontanarossa 30.7

Santa Maria Di Leuca 30.6

Pescara 30.4

Torino Bric Croce 30.3

Trapani 30.2

Rimini 30.1

Bari Palese 29.8

Cagliari 29.8

Vigna Di Valle 29.8

Genova 29.6

Capo Mele 29.5

Grazzanise 29.4

Enna 29.3

Frontone 29.2

Isola d’Elba Monte Calamita 29.2

Lampedusa 29.2

Termoli 29.2

Ancona Falconara 28.8

Capo Carbonara 28.8

Civitavecchia 28.7

Roma Fiumicino 28.6

Lamezia Terme 28.5

Brindisi 28.1

Pratica Di Mare 28

Palermo Punta Raisi 27.9

Capo Palinuro 27.8

Dobbiaco 27.7

Capri 27.4

Monte Sant’Angelo 27.1

San Valentino Alla Muta 25.2

Trevico 23.8

Monte Settepani 23.3

Serralta Di San Vito 22.7

Monte Terminillo 21.8

Passo Rolle 20.6

Monte Scuro 20.2

Monte Paganella 19.5