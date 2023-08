Previsioni meteo 2023/2024: un forte evento El Niño in‍ arrivo

Secondo i dati più recenti, la NOAA ⁤ha rilasciato un avviso ⁢El Niño ⁢che ‍mostra un’accelerazione dell’anomalia El Niño. Si prevede che si ‌sviluppi un forte evento El Niño, con impatti sul clima che si estenderanno negli Stati Uniti, Canada‍ ed Europa ⁣nelle​ stagioni autunnali e invernali 2023/2024.

Il ruolo dell’oceano e ​dell’atmosfera

Da tempo si sa che le anomalie oceaniche svolgono un ruolo ‍importante nella circolazione ​atmosferica e nel nostro clima su⁤ scale più piccole e‌ più grandi. Questo è particolarmente ‌vero durante la stagione invernale, quando i sistemi di pressione sono più forti.

El Niño: un indicatore⁣ del clima

Un evento El Niño può essere utilizzato anche come indicatore, non solo come causa, poiché ci dice qual è lo stato attuale ‌dell’atmosfera che lo ha prodotto in primo luogo. Vedremo come El Niño sta attualmente crescendo e come si prevede che influenzi la prossima stagione fredda del 2023/2024.

La storia ​di El⁣ Niño

El⁤ Niño è una fase calda dell’ENSO, acronimo di “El ⁣Niño Southern Oscillation”. Questa regione ⁤dell’Oceano Pacifico equatoriale passa regolarmente tra fasi calde e fredde. Tipicamente​ c’è un cambio di fase ogni 1-3 anni.

Ogni fase​ ENSO influenza la pressione e il clima nei tropici in modo diverso. Questo influisce sulla circolazione globale nel tempo, cambiando i modelli meteorologici⁣ in tutto il mondo.

Il vento sull’oceano

Ma come può l’ENSO passare⁤ così rapidamente tra fasi fredde e calde? La risposta più semplice è che ciò avviene a causa di una complessa relazione tra pressione, venti e correnti oceaniche.

Il ruolo dei venti alisei

Gli alisei di solito iniziano o interrompono una certa fase ENSO rovesciando gli strati superficiali dell’oceano e ​cambiando le correnti oceaniche. Gli alisei sono venti ‌costanti e ‍persistenti, ⁣che soffiano ⁢verso (e lungo) l’equatore in entrambi gli emisferi.

Le anomalie dell’oceano

Un altro aspetto importante dei cambiamenti oceanici è l’altezza ​del livello del mare. Nell’immagine sottostante, è possibile vedere le anomalie dell’altezza del livello ‌del mare dal satellite Sentinel-6. Si può⁤ vedere un forte aumento​ del livello del mare nell’Oceano Pacifico tropicale orientale, un segno chiaro che El Niño è attivo.

Previsioni per El Niño 2023/24

Di seguito è riportata l’ultima previsione stagionale per la regione ENSO principale. La media delle previsioni ECMWF la porta a oltre 2 gradi di anomalia all’inizio dell’inverno, che è considerato un forte evento El Niño. Più forte è ⁤l’evento, più forte è di solito il ​suo impatto sul clima stagionale.

Impatto di El Niño sul clima globale

Durante la stagione invernale di El Niño, c’è tipicamente una forte e persistente area di bassa pressione nel ⁣Pacifico settentrionale. Questo spinge il getto polare più a nord, portando temperature più calde ​del normale ⁣nel nord degli Stati Uniti e nell’ovest del Canada.

Impatto di El Niño sull’Europa

Dopo aver attraversato⁤ Canada e Stati Uniti, il getto si sposta ‌nell’Atlantico settentrionale, dove ‍può prendere percorsi diversi verso‌ l’Europa.

Gli effetti dell’ENSO sono molto meno diretti in ⁤Europa rispetto al Nord America a causa della distanza. Ecco perché ci concentriamo di più sul​ Nord America per monitorare i cambiamenti climatici diretti (e più prevedibili).

Conclusione

In conclusione, i dati più recenti indicano che ‌un forte evento El Niño è in arrivo, con impatti previsti sul⁤ clima in tutto il mondo. Questo evento‍ potrebbe portare ⁣cambiamenti significativi nei modelli meteorologici, con potenziali effetti sulle temperature, le precipitazioni e la neve. Continueremo a monitorare e fornire aggiornamenti su questo importante evento climatico.