Il tifone‌ Khanun ha⁤ devastato la regione del Pacifico occidentale per quasi ⁢due settimane. La ​tempesta ha colpito vari paesi, tra⁣ cui Taiwan e Giappone,‍ attraversando ‌più volte ⁢le nazioni mentre cambiava⁤ direzione. Ora sembra in rotta per fare il⁢ suo ultimo approdo in Corea‌ del Sud giovedì. Nel frattempo, una ⁢nuova tempesta tropicale, Lan, si è sviluppata più a est e probabilmente diventerà un tifone.

La durata e l’impatto⁢ del tifone Khanun

Il ‍tifone​ Khanun è durato come un potente ciclone ​tropicale molto ⁢più‌ a lungo della media per tali tempeste (sei-sette⁢ giorni), a causa di venti di guida deboli e dell’influenza delle condizioni meteorologiche ‍prevalenti a scala mesoscala ‌e sinottica. Nella sua scia, il ⁤tifone Khanun, di lunga durata e⁤ lento,​ ha lasciato dietro di sé una scia di danni, morte e diffusa interruzione, in particolare sulle isole delle prefetture di Okinawa e Kagoshima, nel sud del ⁤Giappone.

Conseguenze del tifone Khanun in Giappone

Secondo numerosi rapporti, due persone ‌sono morte e 41 sono rimaste ferite mentre⁢ il tifone ⁣flagellava ‌le isole ​con piogge‍ pesanti ‍e​ venti rafficati. ‌Nel frattempo, circa⁤ 166.000 famiglie erano senza elettricità, e il principale aeroporto⁤ che serve Naha, la capitale di​ Okinawa, è stato chiuso per due giorni‍ durante⁤ la tempesta.

Il ​tifone Khanun si‍ dirige verso la⁤ Corea ⁤del Sud

Previsioni e preparativi⁢ in ‌Corea del ⁣Sud

Dopo un percorso piuttosto erratico avanti e indietro attraverso il⁢ Mar Cinese Orientale e molteplici ​tracce attraverso le isole⁤ giapponesi di Okinawa‍ nelle ultime settimane, i principali modelli di previsione concordano ora​ sul fatto che il tifone Khanun farà terra in Corea del Sud giovedì ⁣mattina. Il paese si sta ora⁤ preparando per⁤ gli effetti del tifone​ Khanun, il ‍sesto tifone nella regione del Pacifico occidentale‌ per quest’anno. Secondo ​la Korea Meteorological Administration (KMA), Khanun dovrebbe⁤ portare forti⁤ piogge e venti forti sulla costa meridionale a partire da oggi, mercoledì, e mettere tutto il ‍paese sotto la sua influenza⁣ da giovedì a venerdì, ‍quando potrebbe⁢ passare anche attraverso l’area metropolitana di Seoul.

Evacuazioni‍ e ⁢misure di sicurezza in Corea del Sud

Le preparazioni per il tifone in ⁤Corea del Sud hanno incluso l’evacuazione di⁤ comunità costiere vulnerabili‌ e fino a 30.000 scout che‍ si erano radunati nella‍ regione per il Jamboree Scout mondiale annuale, ispezioni di importanti⁤ strutture industriali ed⁢ energetiche per prevenire potenziali ⁤danni, l’attivazione di un sistema di risposta‍ di emergenza per riparare immediatamente le strutture in caso di danni ⁤e prevenire ulteriori impatti e interruzioni ai sistemi essenziali come energia,⁤ trasporti, servizi sanitari e rifornimento di ​cibo. Le navi⁣ e le imbarcazioni⁢ a vela sono state portate in porto, e alcune sono​ state rimosse dall’acqua.

La tempesta tropicale Lan e la possibilità di ⁤tifoni gemelli

La tempesta tropicale Lan ⁣e la sua possibile evoluzione

Mentre il tifone lento Khanun fa il⁤ suo ultimo​ avvicinamento verso‌ l’approdo in Corea⁢ del Sud, un‌ altro ‌ciclone tropicale si ​è sviluppato nella‍ regione, come suggerito ‌dai modelli di⁣ previsione. La nuova tempesta⁢ è stata ⁤aggiornata da una depressione tropicale a una tempesta​ tropicale ⁢martedì ed è stata da allora chiamata tempesta ⁣tropicale (TS)‌ Lan.​ TS Lan⁤ si trova a circa 1900 km a‌ est del tifone Khanun ‌e a 1400 km a sud di Tokyo, Giappone.⁤ Lan produce ⁣venti sostenuti ⁤di circa 55 nodi (102 km/h), e raffiche di vento‌ fino a 70 nodi (130 km/h). C’è una buona possibilità che questa tempesta si intensifichi e⁢ diventi un ⁢tifone‍ questa settimana.

Possibilità ⁢di tifoni gemelli nella regione

Abbiamo già due cicloni tropicali nella regione​ del Pacifico ​occidentale. Il maturo⁤ e longevo Khanun ‍nelle sue fasi finali, e la tempesta tropicale Lan nei⁢ suoi‍ primi giorni come⁢ tempesta organizzata. Sebbene il ⁣tempismo dovesse essere perfetto, e entrambe le tempeste dovessero intensificarsi⁤ nelle prossime⁤ dodici ore, è possibile che potremmo ​vedere brevemente tifoni gemelli nel Pacifico occidentale se Khanun si intensifica di nuovo prima ⁤di fare terra in Corea del⁤ Sud e⁢ Lan si intensifica⁣ sulle acque aperte ⁤dell’Oceano Pacifico ⁣tropicale.

Conclusione

In conclusione,⁣ la regione del Pacifico occidentale sta ‌affrontando gravi sfide meteorologiche con il ⁢tifone Khanun⁤ che‍ ha già causato ‌danni significativi e si dirige ora ‍verso la Corea del Sud, e‍ la tempesta tropicale Lan che si sta sviluppando e potrebbe ⁣diventare un tifone. Le autorità stanno monitorando attentamente ​entrambe le tempeste e prendendo misure preventive per minimizzare l’impatto potenziale.