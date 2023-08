Il tifone Doksuri, che ha colpito Filippine, Taiwan e Cina dal‍ 26 al 29 luglio 2023, ha causato‍ danni significativi, spostamenti di popolazione ⁣e perdite di⁣ vite​ umane. La tempesta ha lasciato ⁣41 morti nelle Filippine‌ prima di flagellare Taiwan e raggiungere la Cina continentale, causando⁢ evacuazioni su larga scala, piogge record e gravi perdite economiche.

Impatto nelle Filippine

Il Doksuri ha iniziato ‌a farsi ‍sentire⁣ sulla costa settentrionale delle Filippine il 25 e 26 luglio 2023. Ha causato l’esplosione delle sponde dei fiumi, l’allagamento di villaggi​ a bassa quota e ​ha innescato decine di frane, provocando infine⁣ lo spostamento di migliaia di persone e la morte‍ di​ 41 individui. In particolare, 27 di queste vittime sono state causate dal ribaltamento di una nave passeggeri. Mentre il paese lottava con le conseguenze, circa 20 persone, tra cui quattro membri del personale della guardia costiera coinvolti in una missione di soccorso, rimanevano ​disperse.

Effetti a Taiwan

La tempesta, seppur leggermente indebolita, si è spostata verso⁢ Taiwan il 27 luglio, dove l’ufficio meteorologico ha emesso avvisi di vento e pioggia per la parte meridionale dell’isola. Questo⁣ includeva la⁤ grande ​città⁢ portuale di ⁢Kaohsiung, che ha visto ‍la chiusura di aziende e scuole e l’emissione di avvisi di frane. Tutti i voli domestici⁣ sono stati sospesi mentre alcuni internazionali sono stati cancellati, e ‍i servizi ferroviari tra il sud e l’est di Taiwan hanno cessato di funzionare.

In via precauzionale, oltre 4.000 persone sono state evacuate, la maggior parte di esse nel montuoso sud e est di Taiwan, ​dove in alcune aree sono stati registrati quasi 700 mm di pioggia. Inoltre, la tempesta ha causato interruzioni di corrente per più di⁢ 15.700 famiglie, anche se la maggior parte è stata poi ripristinata.