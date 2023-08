Il Texas ​affronta una grave ‍siccità, ma un disturbo tropicale potrebbe portare sollievo

Oltre l’88% ‍del Texas sta affrontando condizioni di siccità o di‍ aridità anormale. Se un disturbo tropicale si sviluppa nel Golfo del Messico, potrebbe portare un po’ di umidità in più ‌nel Texas la prossima ⁢settimana.

La siccità colpisce duramente il Texas

La mancanza di ⁣precipitazioni nello Stato della Stella Solitaria ha portato alcune comunità a‍ livelli di siccità severa, senza ‍alcun sollievo a breve termine in vista. Secondo‌ l’ultimo monitoraggio della siccità degli Stati Uniti, più dell’88%‌ dello stato sta affrontando condizioni di siccità o ‌di aridità. Le comunità lungo l’Interstate 35 sono le più colpite, con condizioni di siccità estreme o eccezionali.

La siccità non è estesa​ come le condizioni sperimentate nell’agosto 2022, ma⁢ la mancanza di umidità del​ suolo sta aumentando i rischi⁤ di incendi boschivi e gli impatti sull’agricoltura.

Incendi e divieti⁣ di bruciatura

Secondo ⁢il Texas⁤ A&M‌ Forest Service, gli incendi stanno‌ bruciando centinaia di ettari al giorno,⁣ e quasi​ 200 ⁤contee ⁤sono sotto un⁤ divieto di bruciatura. Il National Weather Service ha riferito che San Antonio sta affrontando un deficit di precipitazioni di oltre 15 centimetri, mentre le comunità intorno ad Austin sono in deficit di oltre 18 centimetri.

La siccità ​intensifica‍ le restrizioni sull’acqua

Diverse comunità in tutto lo Stato della Stella Solitaria hanno intensificato le restrizioni ‌sull’acqua per gestire le forniture. ‍Molti‌ fornitori di servizi idrici si affidano a uno ⁣stato a quattro stadi che determina quando l’uso ⁤commerciale e ⁤residenziale è limitato.

Restrizioni sull’acqua ad Austin e Katy

La città di ​Austin​ ha ‍dichiarato di aver raggiunto uno stato di acqua di‍ livello 2, e​ gli ufficiali di Katy​ hanno detto di aver aumentato⁣ il loro stato a un livello⁤ 3.⁣ “Per molti anni, Austin ha puntato ​sulla conservazione dell’acqua sia in condizioni meteorologiche normali che⁤ in caso​ di siccità”, ha dichiarato in una nota Shay Ralls Roalson, direttore dell’acqua di Austin. “Mentre la nostra attuale siccità continua, sappiamo che l’intera comunità di ‌Austin risponderà alla necessità di conservare ⁤la nostra risorsa più preziosa. Siamo tutti in‍ questo insieme, e non ⁤c’è‍ sostituto per l’acqua”. Le⁢ restrizioni influenzano molti usi dell’acqua, dal lavaggio delle auto all’irrigazione dei prati e alla cena fuori la sera.

Possibile sollievo dalla siccità?

I modelli⁣ informatici come il ⁢Global ‌Forecast System (GFS) mostrano precipitazioni minime, con molte ​comunità​ che riceveranno meno di 2,5 centimetri⁣ di pioggia nei prossimi dieci giorni, mentre il Centro Europeo⁣ per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) prevede una‌ soluzione più ‌piovosa con quantità ‌di pioggia comprese tra 2,5 e 10 centimetri. ⁣La previsione⁤ diventerà più chiara una volta che si formerà un disturbo tropicale nel Golfo del Messico, previsto⁢ per l’inizio ​della prossima settimana.

Conclusione

Il Texas sta ‍affrontando una grave siccità, con ​oltre l’88% dello stato che sperimenta condizioni di aridità o siccità. Le restrizioni sull’acqua sono in⁤ aumento e gli incendi boschivi sono un ‌rischio costante. ‌Un possibile ⁤disturbo tropicale nel Golfo del Messico potrebbe⁣ portare un po’ di sollievo,​ ma la quantità di umidità che ⁤arriverà a terra rimane incerta.