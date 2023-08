Le Hawaii stanno affrontando la peggiore catastrofe della loro storia ‍di oltre 60 anni. La popolazione locale si chiede se si sarebbe potuto fare di più per limitare la perdita di ⁢vite umane nel più mortale incendio di sterpaglie della storia moderna ‌del ⁣paese.

Il disastro e le sue conseguenze

Il 8 agosto, incendi furiosi‍ sono stati alimentati da venti impetuosi che, secondo le autorità, hanno causato la​ morte di oltre 100 persone sull’isola di Maui. ‍I leader che hanno visitato la devastazione⁤ a Lahaina ​hanno affermato che le conseguenze sembravano come⁢ se una bomba fosse​ esplosa in una⁣ città⁤ che ospita più di 12.000 persone.

La risposta delle autorità

Il governatore delle Hawaii ha ​descritto gli ⁢incendi come “difficili​ da prevedere”, ma ha‌ anche affermato che ‌le isole stavano ‌affrontando una mancanza di risorse e personale nel⁢ periodo⁤ precedente alle fiamme. Nonostante​ l’Ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale di​ Honolulu avesse emesso⁢ avvisi di incendio per le isole nei giorni precedenti l’evento, la⁤ gestione delle emergenze non‌ ha utilizzato tutti⁤ gli strumenti a sua disposizione per avvertire i residenti del disastro in corso il giorno degli incendi.

Le difficoltà‍ di comunicazione

Secondo i funzionari⁤ della contea, le sirene di ⁣avvertimento all’aperto non sono state‌ utilizzate per gli incendi e gli avvisi sui cellulari potrebbero non essere stati ricevuti a⁢ causa del servizio scadente, ostacolato dall’evento⁢ in corso. Infatti, le comunicazioni tra i soccorritori sono⁤ state difficili, come ha affermato il capo dei vigili del fuoco⁣ di Maui, Bradford Ventura.

Il sistema di allarme e le sue mancanze

Esiste‌ un sistema ‍di sirene per tutti i pericoli,‍ ma viene raramente utilizzato ‍durante le minacce. Lo stato ‌vanta di avere il “più ‍grande sistema di avvertimento di⁤ sirene all’aperto per la sicurezza pubblica integrato al mondo”, con almeno 80 sirene su Maui, ma negli ultimi tempi, gli allarmi sono​ stati utilizzati ⁣solo durante le minacce di‌ tsunami e i⁢ test ‌mensili.

Il⁢ ruolo delle sirene

Secondo la gestione delle emergenze, ​il sistema⁢ non è dedicato esclusivamente alle minacce di tsunami ‌e può essere utilizzato‌ durante gli uragani, le rotture di dighe, le inondazioni,‍ le eruzioni vulcaniche, le minacce terroristiche, ⁣gli incidenti con materiali pericolosi e persino gli ‌incendi di sterpaglie. Non è chiaro se⁤ i funzionari della contea di⁣ Maui abbiano discusso ⁤l’attivazione delle sirene il‍ giorno in cui si​ sono⁢ svolti gli ⁤incendi.

Le indagini⁣ in corso

Mentre la causa ufficiale degli ‍incendi⁣ e la risposta sono sotto inchiesta, il principale⁤ fornitore di energia delle Hawaii sta affrontando almeno tre cause legali, che sostengono che le⁤ linee⁣ elettriche abbiano avuto un ruolo negli incendi. Hawaiian​ Electric ha risposto alle accuse affermando: “Come è sempre stata la nostra politica, non commentiamo le cause pendenti. ‌Il nostro⁢ focus immediato è sostenere gli sforzi di risposta alle emergenze su Maui e ripristinare l’energia per i nostri ‌clienti e le comunità il più rapidamente possibile. In⁢ questa fase iniziale, ⁣la causa dell’incendio non è stata determinata e ‍lavoreremo con lo⁢ stato e la ⁤contea mentre conducono ‍la loro revisione”.

Conclusione

In sintesi,⁢ la tragedia degli incendi ‌a Maui ha sollevato interrogativi sulla preparazione e sulla risposta delle autorità. Mentre le indagini sono in ‌corso, la comunità cerca risposte⁣ e ​soluzioni per prevenire futuri disastri di ‍questa portata.