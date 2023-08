Introduzione

Il più grande incendio dell’estate 2023 in ​California è ormai quasi completamente sotto‌ controllo, dopo aver devastato quasi 40.000 ettari e bruciato alcune delle piante più iconiche che ‍vivono nel Deserto del Sudovest americano.

Il Fuoco di York

L’incendio, noto come York ​Fire, è iniziato il 28 luglio nella catena montuosa‍ di New York all’interno della Riserva Nazionale del Mojave. Si è rapidamente espanso, consumando 33.500 ettari nella ​contea di San Bernardino, nel sud-est della‍ California, e altri 4.000 ettari oltre il confine, ⁤nel sud del Nevada. Questo lo rende il più grande incendio in California per il 2023.

Le operazioni di spegnimento

I vigili del fuoco hanno concentrato i loro ⁢sforzi nell’angolo nord-est dell’incendio, ⁢dove hanno osservato un persistente bruciore nelle foreste di ginepro e pino. Le squadre ⁢a terra hanno attaccato ⁢direttamente l’incendio, ricevendo assistenza da elicotteri che scaricavano secchi d’acqua sui punti più caldi.

Le piante minacciate

Mentre l’incendio infuriava attraverso il​ paesaggio desertico della Riserva Nazionale del Mojave, ha bruciato un numero di alberi‌ di ​Joshua – alcune delle piante più iconiche del Deserto del Mojave. È ancora⁣ troppo presto per dire esattamente quanti ne siano stati distrutti, secondo il Servizio dei Parchi Nazionali, poiché le radici degli alberi di⁢ Joshua possono a volte sopravvivere a‌ un incendio anche se il‍ resto ⁤dell’albero brucia, a seconda di quanto caldo brucia l’incendio.

Le ‍tartarughe del deserto

Oltre alla vita ‌vegetale, i funzionari del ⁤parco erano preoccupati per il benessere della vita animale mentre l’incendio di York bruciava nel MNP. Ciò include la tartaruga del deserto,⁢ un animale che è stato riconosciuto ‌a livello federale come specie minacciata e ⁤vive nelle valli del deserto. Il personale⁢ del MNP ritiene che l’incendio di York abbia causato solo danni minimi agli habitat critici delle tartarughe e abbia probabilmente interessato solo poche ⁢tartarughe,‍ poiché le osservazioni dei rettili ‌nella zona sono rare.

Il pericolo dei vortici di fuoco

Peggiorando il benessere delle piante e degli animali‍ del deserto durante⁤ l’incendio di York era la presenza di vortici di fuoco. Secondo il NPS, i vortici di ​fuoco sono simili ai diavoli di polvere ma sono⁣ specificamente associati al calore e all’energia rilasciati da‍ un incendio boschivo. Possono essere pericolosi in quanto possono diffondere braci e accendere nuovi incendi.

Le⁣ condizioni ​meteorologiche

Lungo il perimetro orientale dell’incendio, i funzionari hanno recentemente registrato oltre un pollice di pioggia da due diversi temporali, e il radar ha stimato tra uno e due pollici di precipitazioni. ⁢L’umidità monsonica⁣ che è stata presente per alcuni giorni​ ha ‍lasciato l’area portando aria molto più secca e temperature in aumento durante il fine ⁤settimana. Le temperature massime saranno tra gli 80 e ⁤i 90 gradi con venti sud-ovest e umidità relativa che scende al 10% ogni pomeriggio, secondo i funzionari.

Conclusioni

In conclusione, l’incendio di York, ​il più grande dell’estate ⁤2023 in California, ha devastato una vasta area​ della Riserva ‍Nazionale del Mojave, minacciando la flora ⁣e la fauna locali. Nonostante le difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio e a limitare i danni. Tuttavia, l’evento sottolinea l’importanza di ⁢monitorare e gestire attentamente le condizioni meteorologiche e ambientali per prevenire e controllare gli incendi futuri.