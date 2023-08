Il Nord-Est degli Stati Uniti, dopo un ‍breve ‍periodo di sole, si prepara ad affrontare una serie di tempeste che si susseguiranno per tutta ⁢la prossima settimana. Questi eventi atmosferici si verificano dopo una tempesta all’inizio‌ della settimana che ha generato tornado nello stato di New York e nel Massachusetts, lasciando dietro di sé alberi abbattuti ⁤e ricordi di allagamenti improvvisi.

Le tempeste in arrivo

La tempesta di giovedì

La prima delle tre tempeste previste arriverà giovedì, dopo una giornata di ​mercoledì soleggiata. Questa tempesta, originatasi ⁢nel cuore del paese e nel mid-South, ⁣si ​sposterà verso il‌ Nord-Est portando con sé un’area ⁢di bassa ‌pressione insolitamente forte. Prima dell’alba,​ pioggia ‍e temporali attraverseranno l’ovest di ⁤New ⁢York‌ e la Pennsylvania, rendendo il tragitto per il lavoro particolarmente ⁢impegnativo. Washington​ e Philadelphia potrebbero sentire i primi tuoni già a pranzo, mentre ⁤a New⁤ York la ‍pioggia inizierà⁢ nel tardo‌ pomeriggio e continuerà per tutta la serata. A Boston, invece, la pioggia arriverà solo in serata. L’intero sistema si sposterà al largo della costa entro il venerdì mattina.

Intensità e possibili danni

L’intensità ​della tempesta ⁤aumenterà‍ nel ‌primo pomeriggio di giovedì lungo ⁤il ​corridoio della Interstate 95 e la costa. Maggiormente colpite saranno l’estremità orientale di Long Island, l’est ⁢del Connecticut, il Rhode⁤ Island, Cape‍ Cod e le aree a sud di Boston come zone a rischio di forti temporali e ⁢tempeste severe con venti‌ dannosi, grandine di grandi dimensioni, piogge intense e la⁢ possibilità di un tornado isolato. ⁣Nonostante ciò, le precipitazioni non dovrebbero essere eccessive, con totali compresi tra 1,27 e 2,54 ⁤cm per la maggior parte delle aree. Tuttavia, alcune zone locali potrebbero vedere più ​di 5 cm di pioggia, ​specialmente in un ⁤tratto che va‌ da Pittsburgh ⁤a New York.

Il rischio di inondazioni

La​ pioggia ⁣cadrà su un terreno già‍ saturo a causa di un’estate particolarmente piovosa. Di conseguenza, sono possibili allagamenti improvvisi in quasi tutta l’area. Molte città del Nord-Est non possono sopportare ulteriori piogge. All’inizio di luglio,‍ forti piogge hanno causato inondazioni in gran parte del Vermont, ⁢costringendo i fiumi a straripare e attraversare le città, provocando evacuazioni. A Boston, la pioggia è caduta a un ritmo ⁤di 2,54-5,08 cm all’ora alla fine di luglio.

Un breve periodo di ⁣tregua

Nonostante le previsioni, non tutto è perduto. Un’alta pressione⁢ porterà brevemente il sole venerdì ⁢e per ​la maggior ‍parte di⁣ sabato, prima ‌che un⁢ fronte freddo si abbatta sulla regione ⁤la‍ domenica mattina. Quest’alta⁤ pressione stabilizzerà l’atmosfera e ⁢libererà il cielo per la maggior parte del fine settimana. Lunedì, la‍ prossima possibilità di pioggia, ⁤arriverà nell’ovest di New York e in‌ Pennsylvania durante ‍il ⁣giorno, mentre la costa godrà di più sole ⁣fino a sera.

Conclusione

In sintesi, ​il Nord-Est degli‍ Stati Uniti si prepara ad affrontare una serie di tempeste⁣ che potrebbero portare piogge intense,‍ venti forti e possibili tornado. Questi eventi atmosferici,⁣ che seguiranno ⁤un’estate ⁢già particolarmente piovosa, potrebbero causare ulteriori problemi in un’area già duramente colpita da inondazioni e allagamenti. Tuttavia, si prevede un breve periodo​ di tregua durante il ⁤fine settimana, prima dell’arrivo di una nuova possibile ondata di maltempo lunedì.