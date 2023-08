Introduzione

Il⁣ martedì​ mattina è stato particolarmente turbolento per le comunità del Commonwealth del Massachusetts, con alluvioni improvvise a nord di ⁢Boston e un tornado segnalato lungo la costa sud-est.

Il​ Tornado⁤ a Mattapoisett

L’ufficio del Servizio⁢ Meteorologico ‍Nazionale a Boston ha confermato che un tornado ha toccato brevemente la città⁣ di Mattapoisett, Massachusetts, intorno alle 11:20. Le foto degli ufficiali‍ locali⁤ di⁤ gestione delle emergenze mostravano​ diversi grandi alberi di Pino e Acero che erano stati sradicati dal tornado ⁢EF-1 con venti stimati intorno a 152 km/h.

Avvertimenti e conferme

Nonostante ⁣diversi‍ avvertimenti di tornado emessi nella parte sud-orientale dello stato, i⁤ meteorologi del NWS hanno detto di aver confermato solo‌ un ⁣tornado che è rimasto a terra per tre minuti.

La⁤ frequenza dei⁣ tornado​ nello stato

Secondo il NWS, i tornado non ⁣sono una rarità nello stato, ma non sono certo un evento​ frequente. Durante un‌ anno medio, lo stato vede circa tre⁣ tornado, molti dei quali sono all’estremità ​inferiore della Scala Fujita Potenziata.

La Scala Fujita Potenziata

La ⁤scala va da un EF-0, che è‌ considerato il ⁣più debole di tutti i tornado, a un EF-5, che ha ‌venti di almeno 322 km/h ed è in grado di⁣ causare danni incredibili. Il tornado ‍di martedì è​ stato il terzo segnalato nel Massachusetts finora nel 2023.

Altri tornado nel 2023

Il 16 luglio, un tornado EF-0 ha toccato terra nella⁢ comunità di North Brookfield, e ​il 29 luglio, ⁢un EF-1 ha causato danni a Foxboro. L’estate‍ meteorologica è il ⁤periodo in cui lo stato vede tipicamente la sua attività tornadica ​più intensa.

Il tornado più mortale

Il⁤ tornado più mortale che ha colpito la Nuova Inghilterra è passato più di cinque decenni fa. Secondo il NWS, un tornado​ F-4 ha appiattito ⁤Worcester e le comunità circostanti il 9 giugno 1971, causando 94 vittime e un equivalente di danni nel 2023 di oltre 500 milioni di dollari.

Alluvioni e salvataggi

Le tempeste di ‌martedì hanno scatenato alluvioni‍ e salvataggi in acqua. Le alluvioni sono state segnalate nelle comunità a nord e ad ovest di Boston, con più di 152 mm di pioggia caduti in ⁤un​ periodo di sole poche ore. Il conteggio più alto delle precipitazioni è stato ‍segnalato a ‌Lawrence, e ​sono⁤ stati testimoniati salvataggi⁣ in ⁣acqua​ a Cambridge e North Andover.

Evacuazioni e interventi dei vigili del fuoco

Nella contea di Essex, i soccorritori hanno segnalato che un centro abitativo ​per ⁤anziani ‌con circa​ 150 residenti ha ‌dovuto⁣ essere ⁤evacuato a causa‍ dell’alta acqua. E a Cambridge, i vigili del‌ fuoco sono‌ intervenuti su un⁤ veicolo che ha tentato di manovrare attraverso​ un’acqua troppo alta in un parcheggio allagato.

Allerta alluvione improvvisa

A causa di tassi ​di precipitazioni tra 25-50 mm all’ora, il NWS ha emesso un avviso di alluvione improvvisa per più di⁣ mezza dozzina ​di contee in tutto il Massachusetts,‍ ma nel pomeriggio di⁢ martedì, molti degli avvisi erano stati annullati o erano scaduti.

Conclusione

In sintesi, il Massachusetts ha⁤ vissuto una giornata turbolenta con ⁣un tornado e⁤ forti piogge che hanno causato‍ alluvioni e salvataggi. ‍Nonostante i tornado non siano ⁢un evento frequente nello stato, il 2023 ha già visto tre di questi fenomeni atmosferici.