Il Governatore della Louisiana chiede preghiere per la pioggia ‍mentre oltre 400 incendi continuano‌ a bruciare

Il Governatore della ‌Louisiana, John Bel Edwards, sta chiedendo ⁤ai residenti di pregare per ‍la ⁣pioggia mentre più di 400 incendi continuano a bruciare in tutto lo Stato del Bayou, alimentati dalla siccità e dal calore estremo.

Condizioni climatiche estreme e incendi incontrollati

Il ‍calore eccessivo, ⁤la siccità estrema e i bassi livelli di umidità intorno al 20% hanno contribuito a creare‌ condizioni di incendio pericolose in tutta ‌la Louisiana centrale e meridionale, dove le avvertenze per⁣ il tempo di incendio rimangono in vigore. Bel Edwards ha dichiarato in una conferenza stampa di sabato che 441 diversi incendi ⁤boschivi stanno bruciando in Louisiana, molti ‍dei quali sono fuori controllo.

Difficoltà nel​ combattere gli⁣ incendi

Il governatore ha affermato⁢ che l’attuale ondata di calore che sta colpendo la Louisiana ha reso⁢ estremamente ⁤difficile la lotta agli incendi e ha aumentato la gravità ‌delle condizioni di siccità. “Io, come la ‌stragrande maggioranza del nostro stato, credo nel potere della preghiera. ⁤Pregate per i nostri vigili del fuoco. Pregate‍ per ⁤la pioggia di cui abbiamo bisogno”, ha scritto Bel Edwards su X, l’azienda ‍precedentemente conosciuta come Twitter.⁢ “E state certi, faremo⁤ tutto il possibile per⁣ continuare a portare ogni risorsa, da qualsiasi luogo possiamo trovarla, per vincere questa battaglia”.

Divieto di bruciare​ in tutto lo stato

Un divieto di bruciare è in vigore in tutto lo stato fino⁢ a nuovo avviso. Chi viola il ⁤divieto sarà perseguito. Un ⁢uomo di Independence, Louisiana, è stato recentemente accusato ⁤di aver violato il divieto di‌ bruciare, causando un incendio, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura e della Silvicoltura della Louisiana. Secondo un comunicato stampa, l’incendio è‍ iniziato⁢ quando l’uomo di 41 ​anni stava ​bruciando rifiuti, e le fiamme si sono diffuse‍ in una piantagione di pini⁤ vicina di proprietà di una società di legname ⁣locale, consumando infine più di‍ 68 ettari.

Emergenza in 17 parrocchie e speranza di sollievo dal calore

Diciassette parrocchie in ⁢tutto lo‍ stato sono in stato di emergenza locale a causa degli incendi. Uno dei più grandi incendi della Louisiana, l’incendio di Tiger Island,⁣ continua a bruciare ⁤vicino a Merryville. L’ufficio dello sceriffo della parrocchia ⁤di Beauregard stima che l’incendio abbia bruciato ⁤tra 20.234 e 24.281 ettari a partire da domenica, con il 50% di contenimento.

Ordini di evacuazione e distruzione

L’ufficio dello sceriffo ha emesso ⁤nuovi ordini di evacuazione sabato sera e ha spostato un rifugio per ⁢animali⁢ dai terreni della fiera al ⁣Burton Colosseum di Lake Charles a‌ causa delle evacuazioni. L’ufficio dello ⁢sceriffo⁢ stima che circa⁣ 22 strutture ‌siano state distrutte dall’incendio. Un’evacuazione obbligatoria è⁢ stata emessa per le aree a est di Seth Cole Road ‌a nord e a sud della Highway 190W fino a Williams/Vigor Myers Road, Maul Road e Willie Hargrove Road. Un rifugio è disponibile presso la First Baptist Church sul ‍lato est di DeRidder, secondo l’ufficio dello sceriffo.

Speranza di sollievo dal calore

C’è una buona⁣ notizia nelle previsioni per l’inizio di questa settimana. Un fronte freddo porterà piogge e ⁤temporali in alcune parti del Sud e ‍del Sud-est durante la domenica, contribuendo a mitigare il calore. Il fronte farà scendere le temperature dai tre cifre per ⁢il Texas e la Louisiana. Il FOX Forecast Center prevede ​che gli avvisi di⁢ calore per la Louisiana scadranno domenica‌ sera. Tuttavia, ⁣senza piogge sostanziali, le condizioni di‌ lotta agli incendi in tutta la Louisiana rimarranno sfavorevoli. Lunedì, si prevede una massima di 35,5 gradi per New Orleans.