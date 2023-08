Il Piemonte si prepara ad affrontare una serie di temporali intensi e persistenti, non i classici‌ fenomeni isolati tipici dell’estate. Questa previsione‍ è stata rilasciata ‍da⁢ Secondo ​Barbero, direttore generale dell’Agenzia Regionale per la ‍Protezione Ambientale‍ (Arpa), ‍che ha emesso un’allerta gialla⁢ per quasi tutta la regione, valida per ‍le prossime 36 ore.

Le cause del maltempo

Secondo Barbero, il caldo intenso degli ultimi giorni ha accumulato⁢ una grande quantità di energia. Questa‌ energia, combinata con l’arrivo di aria più fresca proveniente dalle Isole britanniche, potrebbe causare forti temporali. ⁢Questi non saranno fenomeni isolati, ma ⁣piogge diffuse⁢ e ⁣persistenti che⁣ potrebbero portare ad accumuli di ‍pioggia ‌significativi su aree⁤ vaste.

Il ruolo del caldo​ e dell’aria⁣ fresca

Il caldo intenso accumula energia nell’atmosfera, che ⁣può essere rilasciata sotto forma di ‍temporali quando incontra aria più fresca. Questo è esattamente ciò che potrebbe accadere nel Piemonte nei prossimi giorni, con ‌l’arrivo di aria ​più fresca proveniente‍ dalle Isole britanniche.

L’allerta gialla

L’allerta ​gialla emessa da Arpa ⁤è un segnale di potenziali‍ condizioni meteorologiche avverse. Barbero ha sottolineato che ⁣l’allerta⁤ potrebbe essere‌ aggiornata domani mattina, a⁤ seconda dell’evoluzione della situazione, e‌ che ⁣potrebbero esserci problemi‌ anche per i corsi d’acqua‌ più grandi.

Consigli per la⁣ popolazione

Di fronte⁤ a​ queste previsioni, Barbero ha fornito alcuni consigli ‌per la popolazione. In particolare, ‍ha raccomandato di seguire continuamente gli aggiornamenti meteo ​e di osservare l’evoluzione ⁢del ⁤tempo.

Precauzioni da⁤ prendere

Barbero ha consigliato⁣ di evitare di stare vicino a corsi d’acqua e conoidi, ovvero accumuli‍ di detriti a forma di cono depositati dai corsi d’acqua all’imbocco di aree ⁤larghe e ‌con pendenza debole. Questi, infatti, anche se non hanno un filo⁢ d’acqua, con forti piogge improvvise possono cambiare molto rapidamente il‌ loro stato e creare pericoli.

Il fenomeno delle ‘bombe d’acqua’

Barbero ha affermato che è impossibile prevedere se si ripeterà il fenomeno delle ‘bombe d’acqua’ che⁣ in questi⁤ giorni hanno ⁣causato danni e paura nelle valli di Susa e ‍Argentera. Tuttavia, ⁣ha sottolineato l’importanza di rimanere aggiornati sulle previsioni ​meteo e di prendere le dovute precauzioni.