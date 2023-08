Il ​Ciclone Tropicale “Lan” colpisce il Giappone

Dettagli dell’evento

Il Ciclone Tropicale “Lan” ha toccato terra vicino a Capo Shionomisaki, nella Prefettura ​di Wakayama in Giappone, poco‌ prima delle 05:00​ del martedì 15 agosto 2023 (20:00 UTC, ⁤14 agosto), con venti vicini ai 160 km/h, equivalenti a un uragano di categoria 2 nell’Atlantico.

Impatto e conseguenze

Subito dopo aver toccato terra, la tempesta‍ è uscita nel⁣ Mar ​del Giappone, continuando a portare piogge estremamente forti e venti intensi in ampie zone⁣ del paese. Le autorità hanno emesso ordini ‌di evacuazione per oltre 237.000 persone.

Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese‍ (JMA),‍ la città di⁢ Tottori ha registrato 483 mm di pioggia⁤ in sole 3 ore, mentre la città di Kagamino,⁤ in‍ Okayama, ha⁢ registrato 461,5 mm,⁣ superando la media di pioggia per l’intero mese di agosto ⁣in entrambe le aree. ⁣Una pioggia record ⁤di 304,5 mm è stata registrata a Omoto, Iwaizumi‌ in sole⁤ tre ore, mentre 100 mm⁢ sono caduti nel⁢ villaggio di Tanohata e nella parte orientale della città di Miyako in solo 1 ora. In 24 ore, Odai nella ‍Prefettura di Mie ‌ha⁤ registrato 600 mm di pioggia, e Nachikatsuura nella Prefettura ​di Wakayama 500 mm.

Almeno 26 persone sono rimaste ferite, una in modo critico.

Interruzioni dei ⁣servizi

La Central Japan ‌Railway Co. e la West ⁣Japan Railway Co. hanno ‍annullato tutti i​ servizi di treni ad alta velocità tra le stazioni di Nagoya e Shin-Osaka e quelle tra Shin-Osaka e Okayama per tutto il martedì.

Quasi 800⁤ voli sono stati ‌cancellati e‌ quasi 90.000 famiglie hanno perso l’elettricità.

Previsioni future

Si prevede che ‍Lan si sposterà verso nord attraverso il Mar del Giappone fino a‌ giovedì 17 agosto, avvicinandosi all’Hokkaido, nel nord del⁤ Giappone.

Allerta meteo

La JMA sta avvertendo di​ forti piogge‌ su un’ampia area dal⁢ Giappone occidentale a quello settentrionale e possibili ⁢inondazioni e frane.

Conclusione

In sintesi, il ‍Ciclone Tropicale “Lan” ha colpito​ il‌ Giappone ​con forti piogge e venti ​intensi, causando evacuazioni ‍di ⁣massa, interruzioni‌ dei servizi e danni significativi. Le previsioni ​indicano che la tempesta continuerà ⁢a ⁢muoversi verso nord, con ulteriori rischi di inondazioni e frane.