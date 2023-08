Introduzione

Il ciclone tropicale “Khanun” ha colpito le isole ‌Geojedo, in ‌Corea⁣ del ⁢Sud, alla fine del​ 9 agosto 2023⁤ (UTC), causando impatti significativi in tutto il paese. Durante le sue 16 ore di movimento, il‌ ciclone ha portato a quasi ​16.000 ​evacuazioni e a ‍ingenti danni alle infrastrutture, prima ‌di dissiparsi vicino a Pyongyang⁢ l’11 ‍agosto.

Impatti del ciclone

Effetti immediati

Pochissime ore dopo l’arrivo del ciclone tropicale ⁣Khanun sulle ‌isole Geojedo, ⁣i suoi forti venti, registrati a 85 km/h,​ uniti a intense precipitazioni di 30 a ⁢60 mm⁢ all’ora,‌ hanno seminato il caos in tutta la Corea del Sud.⁣ Questa⁢ intensità di pioggia ha portato a inondazioni diffuse, distruzione di strutture, interruzioni dei‍ trasporti e chiusura delle scuole.

Danni alle infrastrutture

Il‌ Central Disaster and ‌Safety Countermeasures ⁢Headquarters ‌(CDSCH) ha fornito un resoconto dei danni,⁣ indicando 184 casi in strutture pubbliche e 177 in quelle private. I danni più gravi sono stati osservati ⁤nella regione sudorientale, vicino ⁢al punto in cui il‌ tifone ha ​toccato terra, e ⁢lungo la costa orientale. ‍Questo include 64‌ casi di inondazioni e distruzione ⁢di ⁣strade, 30 case sommerse e l’inondazione di‌ 16 strutture commerciali. Oltre alla distruzione​ fisica, il paese ha dovuto affrontare ​interruzioni di⁣ corrente diffuse, che⁤ hanno interessato oltre ‌40.358 famiglie.

Evacuazioni e interruzioni dei trasporti

Evacuazioni

Un totale di 15.862 persone sono state evacuate a causa della minaccia del tifone. Fortunatamente, 9.741 di ​questi sfollati sono⁣ stati in grado di tornare a ‍casa.

Interruzioni dei trasporti

I trasporti sono stati‌ notevolmente ‌ostacolati, con circa 680 strade, prevalentemente nella regione sudorientale, chiuse a causa di ‍inondazioni e frane. Ulteriori interruzioni sono⁣ state avvertite nel settore del trasporto ⁤aereo. Il Ministero dell’Interno ha segnalato ​un totale di 355 voli da 14 aeroporti nazionali ⁤cancellati‍ il 10 agosto. La Korea⁣ Railroad Corp., Korail, ha ​dichiarato che⁣ 161 treni ad alta velocità e​ 251‌ treni regolari hanno‌ subito ⁣sospensioni.

Effetti sul⁢ settore dell’istruzione ⁤e previsioni future

Effetti sul ⁣settore dell’istruzione

Su 3.333 istituti di istruzione‍ in tutto il paese, quasi la metà ha modificato ⁣i⁣ propri orari, con un ⁣impressionante numero di⁣ 1.579 asili nido, scuole elementari e superiori che hanno ​optato per lezioni a distanza, chiusure o ritardi. La provincia del Nord Gyeongsang, che ‌ha affrontato previsioni di pioggia e‍ vento molto severi, ⁣ha chiuso tutte le sue scuole.

Previsioni future

Sebbene i danni e le interruzioni causati da Khanun⁢ siano ‍stati significativi, l’aspetto positivo‍ è⁣ venuto sotto forma di una diminuzione dell’intensità del ciclone man mano‌ che ‌si spostava più a nord. L’Amministrazione ‌meteorologica coreana (KMA)‌ ha osservato l’11 agosto che Khanun era più⁢ debole​ di ⁣quanto inizialmente previsto, attribuendolo‍ alla perdita di velocità del ‌ciclone mentre avanzava a nord lungo la penisola.

Conclusione

Il ‌ciclone⁤ tropicale‌ “Khanun” ha causato gravi danni in Corea del Sud, portando a evacuazioni di massa, distruzione di infrastrutture e interruzioni ​dei trasporti. Tuttavia, l’intensità del ciclone ⁢è ​diminuita ⁣man mano che si spostava ⁢a nord, offrendo un barlume di speranza in mezzo alla devastazione.