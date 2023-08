Introduzione

Il bilancio delle vittime degli incendi che‌ hanno ‌devastato le⁣ Hawaii continua ⁤a salire,‌ raggiungendo quota 93.⁤ Questo⁤ tragico ​evento è ora ‌considerato ⁢il più mortale ⁤incendio nella storia recente degli Stati ⁣Uniti. Il governatore Josh Green ha dichiarato che il numero di vittime ⁣è destinato ad‌ aumentare.

La ⁣catastrofe a Lahaina

L’incendio che ha distrutto gran⁢ parte di Lahaina, nelle Hawaii, la ‌scorsa settimana, ha causato la morte di 93‍ persone. Le​ autorità avvertono che il bilancio delle‌ vittime è destinato a salire man mano che le squadre di⁤ soccorso​ continuano a cercare tra ⁣le rovine degli⁢ edifici incendiati.

Il ​più mortale incendio americano ​in oltre un ‍secolo

L’incendio di Lahaina è ​ora⁢ considerato ‍il più mortale incendio americano in oltre 100 anni, con più di 5.000 strutture danneggiate⁢ o distrutte. Secondo un post su Facebook delle autorità locali, quasi​ il 90% degli edifici ‍colpiti erano ‌residenze.

Il danno economico

Il ⁣Pacific Disaster⁤ Center stima che almeno ⁣880 ⁤ettari siano⁤ stati bruciati e il danno economico superi i‌ 5,5 miliardi di dollari.

Le indagini e le critiche

La Procuratrice ⁤Generale delle Hawaii, Anne‍ Lopez, ha annunciato l’apertura di un’indagine sulle modalità ‌di gestione degli incendi devastanti che hanno​ causato la morte di ​almeno‍ 80 persone ⁢nello stato durante la settimana. La decisione è ⁢stata presa in seguito alle crescenti critiche sulla risposta ‍ufficiale​ alla crisi.

La situazione attuale

Le autorità statali e locali hanno fornito aggiornamenti ⁤da quando l’incendio ha devastato Lahaina la scorsa settimana. Sabato hanno dichiarato ‍che le squadre di pompieri stanno continuando a spegnere i ⁤focolai negli ⁤incendi di Lahaina e Upcountry Maui. Nell’incendio di Upcountry ⁢Maui, tre edifici​ a Olinda e ​16 a Kula sono stati distrutti.

Il​ sostegno alle vittime

Il⁤ governatore delle Hawaii, Josh Green, ha annunciato un nuovo programma​ di soccorso per ⁤dare un tetto alle⁤ migliaia di persone che ora non⁢ hanno più‍ una casa. “Questo significa che ‍saremo in grado di‍ sistemare le persone in hotel, Airbnb e così via, in modo che siano al sicuro”, ⁤ha dichiarato. “Guardatevi intorno, amate i vostri vicini. Questo⁢ è ciò​ che ⁢ci definirà⁣ in futuro. Come ci prendiamo cura della nostra ohana (famiglia)”.