Anniversario degli uragani Katrina e Ida ‍mentre ​l’uragano⁣ Idalia‌ si avvicina alla Florida

Martedì ricorre l’anniversario degli devastanti uragani Katrina e Ida. Nel frattempo, l’uragano Idalia si sta avvicinando alla Florida, mentre l’uragano Franklin continua a girare nell’Atlantico aperto.

Uragano ‌Idalia: una minaccia⁤ imminente

L’anniversario cade‌ un giorno prima che Idalia⁤ sia previsto per ⁢toccare ⁤terra sulla Grande Curva della costa del Golfo della Florida mercoledì mattina. Si prevede che la tempesta si ⁢intensifichi in un uragano di categoria 3 estremamente pericoloso,‌ con venti distruttivi, piogge‌ alluvionali e mareggiate che rappresentano un rischio‌ per la vita lungo la maggior parte della costa occidentale ⁢dello stato.

Uragano‍ Katrina: un ricordo doloroso

L’uragano Katrina era una ‍tempesta di categoria 3 con venti vicini‌ a ​200 km/h quando si abbatté sull’area ⁣di New⁢ Orleans ‌il 29‌ agosto 2005. Quei venti spingevano‌ una catastrofica mareggiata tra 3⁤ e 9 ​metri nella regione costiera. Tutta quell’acqua che superava o rompeva ‌gli argini destinati a proteggere New Orleans, ha portato a inondazioni calamitose e a ‌una crisi umanitaria.

Il costo dell’uragano Katrina

Le morti causate‍ dalla tempesta sono state riviste quest’anno a 1.392 vittime,​ sia dirette che indirette. La maggior parte di queste morti⁤ – 341 – è avvenuta⁣ in Louisiana, e la maggior parte di queste persone ‌aveva più di 60 anni. Secondo un rapporto del National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Centers for Environmental Information, l’uragano Katrina ha causato danni per 125 miliardi di dollari ⁢nel 2005. Corretto per ⁤l’inflazione, il costo stimato dei danni ⁣causati dall’uragano è di 186,3 miliardi‍ di dollari nel ‌2022. Questo conferma la sua posizione ⁤come l’uragano più costoso nella storia degli Stati ‌Uniti. L’uragano Harvey del 2017 arriva ⁤al secondo posto con 148,8 miliardi⁤ di dollari.

Uragano Ida: un altro disastro recente

L’uragano Ida, una tempesta di ​categoria 4, ha colpito la costa settentrionale del Golfo e Grand‌ Isle, Louisiana,​ il 29 ⁤agosto 2021, causando danni devastanti.

Impatto dell’uragano Ida

La tempesta‍ ha colpito la Louisiana costiera con venti vicini a 240‍ km/h e una mareggiata ‌di 4 metri. Le città insulari e i villaggi di pescatori sono stati ridotti in rovina. Almeno ‍55 morti sono state‌ causate direttamente da Ida, secondo l’analisi post-tempesta del National‌ Hurricane Center. Le morti di 32 persone erano indirettamente correlate alla tempesta.

Il costo dell’uragano Ida

Secondo il rapporto del NHC, la tempesta ha causato un ‌totale di 75 miliardi di dollari di ‍danni. Questo pone l’uragano Ida al quinto posto nella ⁤lista degli uragani più costosi che hanno toccato terra. Il nome Ida è stato‌ ritirato dalle liste dei nomi ⁤degli uragani, così come Katrina, il che⁤ significa che non ci sarà mai un’altra tempesta⁤ tropicale o un uragano con ​questi nomi.