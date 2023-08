Centro Uragani: Tutti gli occhi sono puntati su⁣ Idalia che‍ si dirige verso la Florida

Per alcune parti della Florida sono⁤ stati emessi avvisi di​ uragano, tempesta tropicale e ondata ‍di⁢ tempesta in previsione dell’eventuale arrivo di Idalia. Si prevede che Idalia continuerà a intensificarsi e toccherà terra come‍ un importante uragano lungo la ⁢costa del Golfo della Florida‍ più avanti in ‍questa settimana.

Avvisi ⁣correnti ​per la tempesta⁢ tropicale ‍Idalia

Il governatore‍ Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza per 33 contee per garantire che le comunità abbiano le ‍risorse‍ necessarie‍ prima⁤ dell’arrivo della tempesta.

Franklin diventa il primo importante uragano della ​stagione

L’uragano Franklin continua a muoversi ‌attraverso l’Atlantico ed è diventato il primo importante uragano‌ della ​stagione. Franklin si è intensificato in un uragano ⁣di categoria 3 lunedì mattina⁤ presto e passerà a diverse ⁣centinaia di chilometri al largo della costa dell’Atlantico centrale.

Previsioni per Franklin

Il⁣ Centro Previsioni Meteo locale ⁣afferma che le coste ⁣del sud-est e⁣ dell’Atlantico centrale probabilmente sperimenteranno grandi onde ‌e correnti di risacca durante ‍il fine settimana del Labor Day, ma‌ la ⁣previsione rimane che la tempesta non​ toccherà terra ⁤negli Stati Uniti.

Conclusione

In sintesi, ​l’attenzione è rivolta a⁣ due importanti eventi meteorologici: l’uragano⁤ Idalia che minaccia la Florida ⁤e l’uragano ‌Franklin, il primo importante ⁢uragano della ⁣stagione, che si sta muovendo attraverso⁣ l’Atlantico.‍