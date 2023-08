Incendi incontrollabili nel Nord-ovest del Pacifico

La situazione negli Stati Uniti

Incendi in Washington

Nel Nord-ovest del Pacifico, le condizioni per‍ la‍ rapida diffusione degli incendi erano presenti in gran parte della regione venerdì, con ‍i vigili del fuoco dello stato di Washington che combattevano ⁢almeno una ​dozzina‍ di incendi. Secondo il Dipartimento delle Risorse Naturali di Washington, gli incendi che bruciavano intorno a Medical Lake e Coulee ⁢City erano i più preoccupanti, con migliaia di ​ettari bruciati e intere città⁤ costrette​ ad abbandonare le loro case.

Gli incendi ​intorno a Medical Lake nella contea di Spokane, soprannominati “Gray Fire”, avevano bruciato almeno ‍1.214 ettari fino a venerdì sera. Raffiche di vento stimate intorno⁣ ai 56 km/h contribuivano a spingere le fiamme verso la comunità, e almeno un rifugio era stato ⁤aperto per gli sfollati. Alcuni edifici erano stati persi nelle fiamme, ma non era chiaro l’entità del danno a case e attività commerciali. L’incendio⁤ aveva anche costretto⁣ i funzionari dei trasporti a chiudere un ampio tratto dell’Interstate 90 nella parte ‌orientale dello stato.

Incendi in California

Diverse agenzie hanno lavorato su un incendio di oltre 283 ettari vicino a Coulee City che ha costretto ‍l’evacuazione di case nella ‍contea di Douglas. ⁤Non ci sono state segnalazioni iniziali di danni dalle fiamme, che si sono verificate a metà strada tra Seattle e Spokane. Secondo il dipartimento dello sceriffo locale, ‌le​ notifiche di evacuazione sono state ‍revocate venerdì sera; tuttavia, il fumo degli incendi in tutto lo stato avrebbe probabilmente continuato a influire sulla visibilità e sui livelli ​di qualità dell’aria.

La ​situazione in ⁣Canada

Incendi nel Nord-ovest ‌del Canada

Washington non era l’unica regione alle prese con un incendio negli ultimi giorni, sia il Canada che la California hanno ‍segnalato vasti incendi. In Canada, quasi 20.000‌ persone sono state ⁣costrette a lasciare ‍la capitale dei Territori del Nord-ovest a causa di incendi furiosi e nello Stato Dorato, almeno 60 incendi sono stati causati da intensi fulmini.

Nonostante l’apparenza di un periodo impegnativo per i soccorritori, la stagione degli ‌incendi negli Stati Uniti ha avuto un inizio lento rispetto agli anni recenti,‌ secondo quanto riferito dagli ufficiali. La combinazione ‌di un inverno e una primavera piovosi è ampiamente accreditata per aver ritardato l’inizio di quello che ⁢di solito è un periodo attivo per gli incendi in tutto l’ovest degli Stati Uniti.

Record di incendi in Canada

Il contrario sembra ⁣essere vero in Canada, dove gli ​incendi hanno bruciato ⁢più di 121 milioni di ettari, rendendo il 2023 il peggiore anno ‌in assoluto, secondo i dati del Canadian Interagency Forest Fire Centre. Il fumo è occasionalmente derivato nel⁢ nord degli Stati Uniti, innescando allarmi sulla qualità dell’aria⁣ per più di​ 100 milioni di residenti.

Conclusione

In sintesi, il 2023 è stato un anno di incendi devastanti sia negli Stati Uniti che ‍in Canada,⁣ con migliaia⁢ di ettari di terreno bruciati e intere comunità ⁢costrette ad evacuare. Le condizioni meteorologiche, compresi venti forti e ⁢bassa umidità relativa, hanno ⁣contribuito alla ⁣rapida diffusione ⁤degli incendi, rendendo difficile il controllo e l’estinzione delle fiamme.