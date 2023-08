Caldo record e⁤ siccità in ‍Texas: Houston impone restrizioni sull’acqua

Il 24 agosto 2023, Chicago ha registrato una temperatura di 100 gradi Fahrenheit (37,8 gradi Celsius), la ​più alta in oltre un ⁣decennio, mentre le temperature si‌ avvicinano ai tre cifre da Minnesota a Mississippi. Nel‌ frattempo, la siccità che ⁤si intensifica in Texas sta costringendo sempre più comunità a ‌imporre restrizioni sull’uso dell’acqua per prevenire eventuali carenze.

La​ risposta⁣ di⁢ Houston alla ⁢siccità

La quarta città più grande del paese, Houston, ⁢ha recentemente annunciato che entrerà nella seconda fase del suo piano di contingenza per la siccità, che limita l’irrigazione all’aperto. È la prima volta ​che Houston raggiunge questo ‍livello ‍del suo piano di siccità dal ⁤2011.

Il Piano di ‌Contingenza per la Siccità

Il​ Piano di‌ Contingenza ⁤per⁣ la ⁣Siccità ⁢prevede misure obbligatorie di conservazione dell’acqua nella Fase Due ⁣quando una significativa diminuzione delle precipitazioni annuali e temperature⁣ giornaliere più alte del normale mettono sotto stress il⁤ sistema idrico, come ha dichiarato la città.

La‌ speranza dellegata alla Tempesta Tropicale Harold

Gli ⁤abitanti speravano che la Tempesta Tropicale Harold avrebbe portato un⁤ ampio sollievo dalla ⁣siccità, ma⁢ la tempesta ha ‍fatto poco ‌per invertire la situazione di siccità in Texas.

La situazione della siccità in Texas

Secondo l’ultimo Monitor ‍della Siccità degli Stati Uniti, oltre il 95% dello stato ‌sta sperimentando condizioni di siccità o⁣ di aridità, con le comunità a ovest e a⁤ nord-est di Houston⁤ nella peggiore situazione. Quasi la metà dello stato segnala di sperimentare condizioni di siccità estrema o eccezionale.

Impatto sulla produzione agricola e rischio ‌incendi

Il clima secco ha portato al fallimento dei raccolti e ha ⁤aumentato i pericoli di incendio, con almeno 208⁤ contee sotto divieto di bruciare, secondo il Texas A&M Forest Service. Il National Weather Service ha riferito ‍che Houston⁣ sta affrontando⁤ un deficit di precipitazioni di oltre 2 pollici (5,08 cm), mentre le comunità ⁣intorno a Dallas affrontano un deficit in crescita di oltre ⁢9 pollici‌ (22,86 ​cm).

Restrizioni sull’uso​ dell’acqua

Molti fornitori di servizi⁢ idrici si affidano a un piano ⁤a quattro fasi che stabilisce quando l’uso commerciale ​e residenziale è limitato durante ⁣i periodi ‍di ‌siccità. “Il nostro obiettivo è ‌ridurre l’uso dell’acqua da ⁤parte⁢ di tutti ‍i clienti del 10%”, hanno‌ dichiarato i funzionari del Houston Public Works. “Le nostre squadre stanno lavorando diligentemente in collaborazione⁢ con i⁢ contractor dell’area per ⁢riparare le perdite d’acqua in⁣ tutta la città”. Un ​cliente che viola le linee guida sull’irrigazione può essere soggetto a un avviso scritto e può essere multato fino​ a 2.000 dollari per violazioni ricorrenti.