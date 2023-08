Introduzione

Il 18 agosto 2023, alle 06:00 UTC, Hilary si è rapidamente intensificato in⁣ un uragano‌ di categoria 4, proseguendo il suo movimento ‍verso ovest-nord-ovest in direzione della penisola ‌di Baja California,‌ in Messico. Si prevedono possibili ‌impatti significativi dovuti a inondazioni in diverse zone della⁤ penisola di Baja California e del sud-ovest‍ degli​ Stati Uniti.

Condizioni meteorologiche e possibili impatti

Piogge ‍intense e ⁤alluvioni

Le forti piogge associate ad Hilary potrebbero causare‌ alluvioni improvvise e frane⁤ in⁢ diverse zone della penisola di Baja California, a partire da oggi fino a domenica 20 agosto. Si prevede che gli⁢ effetti delle ⁢piogge causate da Hilary⁤ raggiungeranno il ‌picco​ nel sud-ovest degli Stati Uniti durante il ‍fine settimana e lunedì. Si prevedono inondazioni improvvise, urbane e di arroyo,​ con potenziali impatti significativi.

Venti di forza uragano

La minaccia di ⁤impatti dovuti ⁣a venti di forza uragano sta ‍aumentando lungo la‌ costa ​occidentale-centrale della penisola di ⁢Baja California, dove è in ⁢vigore un‍ avviso di uragano. Si prevede che le condizioni ⁣di tempesta⁣ tropicale inizieranno nella‍ parte meridionale della ‌penisola di ⁤Baja California più tardi oggi e ‌si estenderanno verso‌ nord durante il fine settimana. La minaccia di impatti significativi dovuti al vento‌ continua ad aumentare per le parti settentrionali della penisola ​di Baja California e il sud-ovest degli ⁤Stati Uniti,‌ in particolare nelle zone‍ di terreno montuoso.

Posizione e movimento dell’uragano Hilary

Posizione attuale e previsioni di movimento

Alle 12:00 UTC del 18 agosto, il ⁣centro dell’uragano “Hilary” si trovava a ⁢circa 165 km⁢ a sud dell’Isola di Socorro e⁤ a⁤ circa 640 km⁤ a sud di Cabo San Lucas, in Messico. Il⁢ sistema aveva ⁢venti massimi sostenuti di 230 km/h e una ⁣pressione centrale minima di ⁢942 hPa. Si ⁣stava​ muovendo verso ovest-nord-ovest a 20 km/h. Si prevede un cambiamento ⁢di direzione verso nord-ovest e nord-nord-ovest oggi e stasera, seguito da un movimento più‌ rapido verso nord sabato notte⁤ e‌ domenica. Secondo‌ le previsioni, il centro⁣ di Hilary si avvicinerà alla​ costa occidentale della⁤ penisola di Baja California durante ​il fine settimana e raggiungerà la ‍California meridionale domenica notte, 20 agosto.

Intensità dell’uragano e previsioni‍ future

Si prevedono fluttuazioni di intensità ⁣nel corso del prossimo ⁢giorno.‍ Si prevede⁣ un indebolimento a partire da sabato, ma⁣ Hilary sarà ancora un uragano quando si‍ avvicinerà alla costa occidentale della​ penisola di Baja California sabato notte e domenica. Si prevede che il ⁤sistema si indebolirà in una‌ tempesta tropicale domenica‍ pomeriggio prima di raggiungere la‌ California meridionale. I venti di forza uragano si estendono fino a 75 km dal centro e ​i venti‌ di forza⁣ di‌ tempesta tropicale si​ estendono ⁣fino a 465 ‍km.

Conclusione

In sintesi,‍ l’uragano‌ Hilary, attualmente di categoria 4, si sta ‌muovendo verso la​ penisola di Baja California, in‍ Messico, con possibili impatti significativi ⁤dovuti a​ inondazioni e venti di forza uragano. Le zone interessate dovrebbero monitorare attentamente l’evoluzione ‍della situazione e gli aggiornamenti delle previsioni.