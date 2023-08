Il ciclone post-tropicale Hilary si indebolisce, ma continua la minaccia di inondazioni

Effetti della tempesta ⁣e previsioni future

Il ciclone post-tropicale Hilary, declassato nelle prime ore del⁤ lunedì, ha colpito la California ‍meridionale con piogge torrenziali che hanno causato ‍l’esondazione dei ​fiumi, frane che hanno fatto rotolare massi grandi quanto ​camion sulle autostrade e numerosi casi di persone ⁣intrappolate ​dalle acque in rapido movimento. Nonostante Hilary sia ora un ciclone post-tropicale, gli effetti della ​tempesta, tra cui forti‍ piogge e raffiche di vento, continueranno fino al lunedì mattina mentre la tempesta si ‍sposta verso nord. Si prevede che‌ la potente⁣ tempesta raggiungerà l’Idaho entro il pomeriggio di lunedì, dissipandosi rapidamente verso sera.

Impatti⁤ della tempesta ‍in Messico e negli Stati Uniti

L’uragano di categoria 4 ha toccato terra lungo la penisola della Bassa California in Messico domenica mattina⁢ come tempesta tropicale, e la tempesta mortale ha continuato a indebolirsi mentre si spostava nel sud-ovest degli⁣ Stati Uniti nel tardo pomeriggio. Hilary ha già causato almeno una vittima in Messico dopo che una famiglia di cinque persone è stata trascinata⁢ in mare mentre attraversava ⁤un torrente nello stato della Bassa California Sur, secondo le autorità locali. Sono stati dichiarati stati di emergenza sia ‌in California che in Nevada a causa degli effetti⁤ della tempesta, e l’amministratore della FEMA Deanne Criswell‍ ha parlato con il governatore della California Gavin Newsom e il ‌governatore‍ del Nevada ‌Joseph Lombardo prima della tempesta per offrire l’assistenza dell’agenzia federale.

Effetti locali della tempesta Hilary

Emergenza a Palm Springs, linee del 911 fuori⁤ servizio

Le inondazioni lungo l’Interstate⁤ 10 e diverse strade locali a Palm Springs, in California, hanno spinto i funzionari della città​ a dichiarare uno stato di emergenza⁤ locale a causa delle “piogge senza precedenti e delle inondazioni delle ‌strade⁢ locali e di almeno un salvataggio in acque veloci”. Ci sono state segnalazioni di almeno due salvataggi ‌in acqua, e i ⁢funzionari hanno esortato tutti a rimanere fuori dalle strade fino a quando⁤ l’acqua non si è ritirata. I funzionari della città hanno confermato che le linee del 911 erano fuori servizio in tutta l’area, e non ⁢c’era un tempo stimato per le riparazioni.

Centro medico inondato a Rancho Mirage, ⁢California

Un portavoce del ​Eisenhower Health Medical Center⁢ a Rancho Mirage, in California, ha detto che le pompe sovraccariche⁤ hanno ⁢portato l’acqua a entrare negli uffici amministrativi dell’ospedale⁣ attraverso⁤ l’area della baia dell’ambulanza del‌ centro medico.⁢ Tuttavia, nessuna area di cura dei pazienti è stata colpita all’interno⁤ del centro medico e l’acqua si è da allora ritirata. Il portavoce ha detto che il centro medico è pronto a passare all’energia del‍ generatore se necessario, e l’ospedale⁤ non ha visto ‍un aumento dei pazienti⁤ durante Hilary.

Frane e cadute di massi in California

Le inondazioni non sono state l’unico pericolo che gli‍ automobilisti hanno affrontato sulle strade in diverse ‌parti della California meridionale domenica. Il fango è stato visto‍ riversarsi sulle strade vicino a Los ⁣Angeles, ⁢e nella città di Mountain Spring, una strada è stata chiusa a causa di ⁣una frana. Nella vicina ⁤Calexico, un’altra frana ha fatto cadere massi più ‍grandi dei camion sulle strade.

Prossimi sviluppi per Hilary

Il FOX Forecast Center prevede che le forti piogge termineranno più⁢ tardi lunedì ​mattina mentre Hilary si sposta rapidamente verso nord‍ e entra in Idaho nel pomeriggio di lunedì. Il National Hurricane Center (NHC) ha declassato Hilary da tempesta tropicale a ciclone post-tropicale ‌nelle prime ore del lunedì mattina, il che significa che ha perso tutte le sue caratteristiche tropicali necessarie per essere ‍considerata una tempesta tropicale.

Previsioni ⁤delle precipitazioni

La pioggia più intensa in California meridionale sta finendo, ma sono ancora attese alcune precipitazioni ⁤più a nord nel Pacifico nord-occidentale. ⁣Le aree del nord-est dell’Oregon e dell’Idaho occidentale potrebbero vedere da 50‍ a 75 mm di pioggia fino a‌ martedì, ⁤con quantità localmente superiori da 75 a 125 mm. Los Angeles ha registrato più di 50 mm di pioggia ⁤da Hilary, rendendola una delle giornate di agosto più piovose mai registrate. Anche San Diego ha registrato quasi‌ 50‌ mm di pioggia. Le precipitazioni più ⁣alte sono state registrate nelle montagne, con alcune aree che hanno registrato quasi 175 mm di pioggia.

Conclusione

In sintesi, il ciclone post-tropicale Hilary, ⁤pur essendo declassato, ha causato gravi‍ inondazioni e frane in California e Messico. Nonostante l’indebolimento della tempesta, gli effetti delle forti ⁤piogge e delle raffiche di vento sono stati ampi. Gli stati di emergenza sono ‌stati dichiarati in‌ California e Nevada, e le linee di emergenza 911 sono state interrotte a Palm Springs. Le previsioni indicano che la tempesta si sposterà verso nord, entrando in Idaho nel pomeriggio di⁣ lunedì.