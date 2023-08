Il 20 agosto 2023, la tempesta tropicale “Hilary”, precedentemente un uragano di ⁤categoria​ 4, ⁢ha raggiunto la California, segnando⁣ la sua posizione come una⁤ delle rare tempeste‌ a mantenere la sua‌ integrità al suo arrivo nello stato. La tempesta, con venti di superficie superiori a 80 km/h, ha portato con ⁢sé⁣ piogge record e ha causato inondazioni diffuse e interruzioni di corrente in tutta ⁣la regione.

Il percorso della⁢ tempesta‌ e i suoi effetti

Il ciclone post-tropicale “Hilary” è previsto⁣ per continuare il‍ suo percorso verso nord ‍nel cuore del Grande Bacino oggi, diffondendo forti‌ piogge e raffiche di vento in ‌tutto l’ovest lunedì. Di ​conseguenza, sono possibili oggi ⁣casi​ isolati o diffusi di inondazioni improvvise in gran parte ‍dell’ovest, dove è in vigore un rischio leggero⁣ di piogge eccessive. Dopo aver attraversato la​ California il 20 agosto, la ‌tempesta tropicale “Hilary” ha segnato un evento ‍storico diventando‍ solo la quarta tempesta‍ tropicale o uragano a rimanere intatta al suo arrivo nello stato, con i ​suoi effetti più pronunciati in quasi ‌85 anni.

Gli effetti della tempesta

Forti venti sono stati registrati nelle montagne a est di San Diego e nel nord della contea⁤ di Los Angeles, con raffiche a quote più elevate che superavano i 130 km/h. ‍Tuttavia, ​l’impatto⁣ più ‌importante è venuto dalle piogge‍ torrenziali. Le accumulazioni hanno superato i 178 mm ⁣in alcune parti del ​nord della contea di Los Angeles in pochi giorni, infrangendo quasi tutti i precedenti record di pioggia giornaliera ​per una regione non ​abituata alla‌ pioggia⁣ in agosto.⁢ Nelle vicinanze di Forest ‌Falls, in California, le ⁢piogge da Hilary hanno raggiunto i 266,9 mm.

Le conseguenze della tempesta

Interruzioni ⁣di corrente e chiusure

Le interruzioni ⁤di corrente hanno interessato ampie zone dello stato, con‌ un picco ‍di 57 000 clienti senza elettricità lunedì mattina, 21 agosto. L’ampio raggio d’azione ⁢di Hilary ha portato alla chiusura di parchi in tre stati, ‍ha‍ interrotto i⁤ viaggi aerei e ha causato oltre 1​ 000 cancellazioni di voli domenica. Le contee di Orange e San Diego hanno⁤ visto tutte ​le spiagge e i parchi statali chiusi. Il⁢ governatore Newsom aveva proclamato lo ​stato di emergenza il sabato precedente in previsione dell’arrivo di⁢ Hilary.

Le previsioni future

Nonostante le​ attuali sfide, si prevedono miglioramenti ​delle condizioni in tutta la‍ California meridionale, ​soprattutto da oggi in poi e fino a martedì. ⁢Questo aprirà la strada per gli ufficiali per ​iniziare il⁢ processo di valutazione dei danni. Prima di colpire‍ la California, Hilary, che si è rapidamente intensificata in un uragano ⁢di categoria‍ 4⁣ da quando si ⁤è formata il 16⁤ agosto, ha toccato terra nella parte settentrionale della penisola di‍ Baja California, in Messico. ‌Questo ‌evento ha tragicamente causato una⁣ vittima nei pressi di​ Santa ‍Rosalia,⁣ in‍ Messico, a causa‍ delle ‍acque alluvionali.

Conclusione

